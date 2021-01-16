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سفير السعودية بمصر: الدبلوماسية ليست رفاهية أو نزهة أو رحلة استجمام

قال: كنتُ منتشيًا عندما سجل أول جواز دبلوماسي اقتنيته

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، ومندوب #المملكة لدى جامعة الدول العربية، أسامة بن أحمد نقلي، كنت منتشيًا عندما سجل أول جواز دبلوماسي اقتنيته، قبل أن أدرك أن الدبلوماسية ليست رفاهية أو نزهة أو رحلة استجمام.. أو كما قال نزار بن عبيد مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية سابقًا: (هي رحلة بذل وعطاء، وجهد متواصل، وعمل دؤوب، وثقافة ممتدة ومتجددة كالنهر، وثراء واسع في التجربة، ورصيد كبير من الخبرة العملية والعلمية).

جاء ذلك في تغريدة لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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سفير السعودية بمصر: الدبلوماسية ليست رفاهية أو نزهة أو رحلة استجمام
سبق

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، ومندوب #المملكة لدى جامعة الدول العربية، أسامة بن أحمد نقلي، كنت منتشيًا عندما سجل أول جواز دبلوماسي اقتنيته، قبل أن أدرك أن الدبلوماسية ليست رفاهية أو نزهة أو رحلة استجمام.. أو كما قال نزار بن عبيد مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية سابقًا: (هي رحلة بذل وعطاء، وجهد متواصل، وعمل دؤوب، وثقافة ممتدة ومتجددة كالنهر، وثراء واسع في التجربة، ورصيد كبير من الخبرة العملية والعلمية).

جاء ذلك في تغريدة لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
05:56 PM

سفير السعودية بمصر: الدبلوماسية ليست رفاهية أو نزهة أو رحلة استجمام

قال: كنتُ منتشيًا عندما سجل أول جواز دبلوماسي اقتنيته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,094

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، ومندوب #المملكة لدى جامعة الدول العربية، أسامة بن أحمد نقلي، كنت منتشيًا عندما سجل أول جواز دبلوماسي اقتنيته، قبل أن أدرك أن الدبلوماسية ليست رفاهية أو نزهة أو رحلة استجمام.. أو كما قال نزار بن عبيد مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية سابقًا: (هي رحلة بذل وعطاء، وجهد متواصل، وعمل دؤوب، وثقافة ممتدة ومتجددة كالنهر، وثراء واسع في التجربة، ورصيد كبير من الخبرة العملية والعلمية).

جاء ذلك في تغريدة لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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