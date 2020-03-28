الطائف.. المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية متوفرة وبشكل كبير.. والتطبيقات أبرز مرتاديها وقت الحظر

"سبق" رصدت وفرة المواد الغذائية والسلع التموينية بالمتاجر على طريقي السيل والمطار

أظهرت المحال التجارية بمحافظة الطائف مدى توفر المواد الغذائية بجميع أنواعها، والسلع الاستهلاكية المهمة، في ظل منع التجول والإجراءات الاحترازية الأخرى لمنع انتشار فيروس كورونا، وسط وجود مندوبي تطبيقات التوصيل.

ورصدت "سبق" في جولة لها الكثير من المتاجر على طريقي السيل والمطار توفر فيها جميع المواد الغذائية والسلع التموينية والاستهلاكية، ولوحظ أثناء الحظر وجود الكثير من العاملين في برنامج التطبيقات وتوصيل الطلبات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال أحد العاملين ببرنامج تطبيقات التوصيل، إن المراكز التجارية بمحافظة الطائف كغيرها من المدن بالمملكة تشهد وفرة كبيرة في مختلف البضائع والأصناف الغذائية والاحتياجات الاستهلاكية بجودة عالية وسط تطبيقهم التعليمات فيما يخص توفير وسائل السلامة من المعقمات والكمامات والقفازات، حرصًا على سلامتهم وسلامة المستهلكين.

وكان المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أكد في وقت سابق، بعد تطبيق منع التجول، توفر جميع السلع والخدمات للمواطنين والمقيمين، مفيدًا بأن الوزارة تنفذ آلاف الجولات التفتيشية على محال بيع اللحوم والدجاج والأسماك والهايبر ماركت والأسواق؛ للتأكد من توفر السلع وعدم رفع الأسعار.