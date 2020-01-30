وطالب الأهالي الجهات المعنية بوزارات البيئة والمياه والزراعة، والإسكان، والشؤون البلدية بسرعة تشكيل لجنة مختصة للوقوف على المشروع وأبعاد ضرره على سكان الأحياء الملاصقة له والطريق العام.

وقال الأهالي إن المشروع وضع بموقع غير مناسب؛ لأنه مجاور للأحياء السكنية، وسيتسبب في انبعاثات وروائح وأضرار بيئية.

تساءل أهالي مخطط القاع الجديد شرق القنفذة عن مشروع الصرف الصحي الذي يتم العمل حالياً على إنشائه ومدى خضوعه للدراسة، وعدم تسببه بأضرار بيئية للسكان.

أهالي قاع القنفذة: مشروع الصرف الصحي الجديد ضرره أكثر من نفعه حسن العيسي سبق 2020-01-30 تساءل أهالي مخطط القاع الجديد شرق القنفذة عن مشروع الصرف الصحي الذي يتم العمل حالياً على إنشائه ومدى خضوعه للدراسة، وعدم تسببه بأضرار بيئية للسكان. وقال الأهالي إن المشروع وضع بموقع غير مناسب؛ لأنه مجاور للأحياء السكنية، وسيتسبب في انبعاثات وروائح وأضرار بيئية. وطالب الأهالي الجهات المعنية بوزارات البيئة والمياه والزراعة، والإسكان، والشؤون البلدية بسرعة تشكيل لجنة مختصة للوقوف على المشروع وأبعاد ضرره على سكان الأحياء الملاصقة له والطريق العام.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441 11:37 PM

أهالي قاع القنفذة: مشروع الصرف الصحي الجديد ضرره أكثر من نفعه قالوا إنه وضع بموقع غير مناسب وسيتسبب بانبعاثات وروائح وأضرار بيئية





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تساءل أهالي مخطط القاع الجديد شرق القنفذة عن مشروع الصرف الصحي الذي يتم العمل حالياً على إنشائه ومدى خضوعه للدراسة، وعدم تسببه بأضرار بيئية للسكان.

وقال الأهالي إن المشروع وضع بموقع غير مناسب؛ لأنه مجاور للأحياء السكنية، وسيتسبب في انبعاثات وروائح وأضرار بيئية.

وطالب الأهالي الجهات المعنية بوزارات البيئة والمياه والزراعة، والإسكان، والشؤون البلدية بسرعة تشكيل لجنة مختصة للوقوف على المشروع وأبعاد ضرره على سكان الأحياء الملاصقة له والطريق العام.