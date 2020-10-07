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"تعليم الأفلاج" يهيئ المجتمع التعليمي للمشاركة في مسابقة "مدرستي"

"مركز التميز" يستعرض مجالاتها والخطة الزمنية والفئات المستفيدة

أنهى مركز التميز بإدارة تعليم الأفلاج، أعمال الاستعداد لمسابقة "مدرستي" والبدء في تهيئة المجتمع للمشاركة فيها.

جاء ذلك خلال لقاء عقده مركز التميز، اليوم الأربعاء، ترأسه مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة مع اللجان المكلفة بمهام العمل على مسابقة "مدرستي".

وتضمّن اللقاء كلمة لرئيس قسم التميز خلف زيد الغيث، تحدّث خلالها عما تم تنفيذه من تقديم برامج تدريبية لقادة المدارس ورعاة للمسابقة وتزويد المدارس بدليل المسابقة وتفاصيلها.

واستعرض مشرف مركز التميز، سالم الحامد، مجالات المسابقة والخطة الزمنية لها والفئات المستفيدة في المسابقة بالمجتمع التعليمي؛ فيما تحدثت مساعد مركز التميز حصة الحامد عن مراحل التحكيم، واستعرضت درجات المسابقة في مجالاتها.

واختُتم اللقاء بطرح عدد من التوصيات لتهيئة المجتمع التعليمي للمسابقة وحثهم وتحفيزهم للمشاركة فيها.

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"تعليم الأفلاج" يهيئ المجتمع التعليمي للمشاركة في مسابقة "مدرستي"
سبق

أنهى مركز التميز بإدارة تعليم الأفلاج، أعمال الاستعداد لمسابقة "مدرستي" والبدء في تهيئة المجتمع للمشاركة فيها.

جاء ذلك خلال لقاء عقده مركز التميز، اليوم الأربعاء، ترأسه مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة مع اللجان المكلفة بمهام العمل على مسابقة "مدرستي".

وتضمّن اللقاء كلمة لرئيس قسم التميز خلف زيد الغيث، تحدّث خلالها عما تم تنفيذه من تقديم برامج تدريبية لقادة المدارس ورعاة للمسابقة وتزويد المدارس بدليل المسابقة وتفاصيلها.

واستعرض مشرف مركز التميز، سالم الحامد، مجالات المسابقة والخطة الزمنية لها والفئات المستفيدة في المسابقة بالمجتمع التعليمي؛ فيما تحدثت مساعد مركز التميز حصة الحامد عن مراحل التحكيم، واستعرضت درجات المسابقة في مجالاتها.

واختُتم اللقاء بطرح عدد من التوصيات لتهيئة المجتمع التعليمي للمسابقة وحثهم وتحفيزهم للمشاركة فيها.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
01:29 PM

"تعليم الأفلاج" يهيئ المجتمع التعليمي للمشاركة في مسابقة "مدرستي"

"مركز التميز" يستعرض مجالاتها والخطة الزمنية والفئات المستفيدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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أنهى مركز التميز بإدارة تعليم الأفلاج، أعمال الاستعداد لمسابقة "مدرستي" والبدء في تهيئة المجتمع للمشاركة فيها.

جاء ذلك خلال لقاء عقده مركز التميز، اليوم الأربعاء، ترأسه مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة مع اللجان المكلفة بمهام العمل على مسابقة "مدرستي".

وتضمّن اللقاء كلمة لرئيس قسم التميز خلف زيد الغيث، تحدّث خلالها عما تم تنفيذه من تقديم برامج تدريبية لقادة المدارس ورعاة للمسابقة وتزويد المدارس بدليل المسابقة وتفاصيلها.

واستعرض مشرف مركز التميز، سالم الحامد، مجالات المسابقة والخطة الزمنية لها والفئات المستفيدة في المسابقة بالمجتمع التعليمي؛ فيما تحدثت مساعد مركز التميز حصة الحامد عن مراحل التحكيم، واستعرضت درجات المسابقة في مجالاتها.

واختُتم اللقاء بطرح عدد من التوصيات لتهيئة المجتمع التعليمي للمسابقة وحثهم وتحفيزهم للمشاركة فيها.

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