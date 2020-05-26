براءة اختراع تقدم ميزات "خارقة" في هاتف سامسونج القابل للطي

مدعوم بشاشة طولية يمكنها فقط عرض الإخطارات بصورة كاملة

كشفت تقارير صحفية عالمية عن تسجيل شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية براءة اختراع جديدة مخصصة لنسختها المرتقبة من هاتفها القابل للطي "جلاكسي فولد 2".

وأظهرت براءة الاختراع، التي كشف تفاصيلها موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن هاتف "سامسونج جلاكسي فولد 2" سيكون مقاومًا للماء.

كما أظهرت براءة الاختراع أيضًا أن هاتف سامسونج القابل للطي، سيكون مدعومًا بشاشة طولية يمكنها فقط عرض الإخطارات بصورة كاملة ولفترة طويلة من دون الحاجة إلى فتح الهاتف من وضع الطي.

كما أن براءة الاختراع تظهر اعتماد "سامسونج" على هيكل معدني جديد، يجعل هاتف "جلاكسي فولد 2" مقاومًا للماء والصدأ والأتربة، محميًّا بالكامل من الرطوبة الخارجية، سواء في وضعه مطويًّا أو مفرودًا بصورة كاملة.

وتشير التسريبات الأخيرة إلى أن "سامسونج" قد تجهز أكثر من إصدار من هاتف "جلاكسي فولد 2"، فمن المحتمل أن يحمل أحدها اسم "جلاكسي فولد 2" بشاشة خارجية أكبر، و"جلاكسي فولد 2 لايت" بشاشة خارجية أصغر، و"جلاكسي نوت فولد" مدعومًا بقلم إلكتروني "إس بين".

كما يظهر من التسريبات المنشورة أن هاتف "سامسونج" القابل للطي، سيكون مدعومًا ببصمة أصبع موجودة في مفتاح التشغيل، بالإضافة إلى مجموعة كاملة من الكاميرات الأمامية وثلاث كاميرات خلفية، وبأحدها قد يكون هناك كاميرا تكبير تشبه المنظار.

ومن المتوقع أن تعلن سامسونج عن تفاصيل هاتفها القابل للطي خلال شهر أغسطس المقبل.