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صورة "الرويلي" لمبخرة سكاكا تلهم الشعراء ورواد مواقع التواصل

رصد لحظة تشكّل السحب الركامية فوقها في لقطة نادرة لاقت إعجاب المغردين

لم يتوقع المهندس حسين بن علي الرويلي أن تتداول بشكل كبير صورة رصدها من تصوير جواله لمبخرة سكاكا، أثناء تشكل السحب الركامية فوقها وكأنه دخان البخور، مما أشعل قريحة الشعراء وكتبوا الأشعار فيها .

وشارك الشاعر عبدالرحمن المرخان بقصيدة قال فيها :
‏بالجوف بخرنا السماء من وفانا
‏ونكرم جناب الغيم حب وميانه!
‏وقهوينا حد المملكة من دمانا
‏من دون منه .. والوطن له مكانه
‏كل شي وله موقف ثمين وزمانا
‏وانا بحب الجوف(شاعر زمانه)!

أما الشاعر معاشي الفهيقي فقال:
تبخري بالغيم يا ديرة الجوف
ومن المطر تعطري يالأميرة

وقال الشاعر أحمد البركاتي:
ورِيْحُ الغَمَامِ كَرِيْحِ البُخُورْ
‏يُعِيْدُ الحَيَاةَ ويُحْيِي الشُّعُورْ
‏يُدَغْدِغُ في النَّفْسِ آمَالَهَا
‏فَيَزْدَادُ فيها الرَّجَا والحُبُورْ
‏وتَرْدَادُ شَوْقاً لِلُقْيَا السَّمَاءْ
‏وأَفْضَالِ رَبٍّ كَرِيْمٍ شَكُورْ

وكانت الصورة الملتقطة لمبخرة مدينة سكاكا الواقعة في المدخل الشمالي للمدينة، ذلك أثناء تأثر طقس مدينة سكاكا بحالة من عدم الاستقرار التي شهدت من خلالها أمطارًا متوسطة وخفيفة.

وكانت عدسة "الرويلي" قد رصدت الصورة لتشكل السحاب فوقها بلقطة نادرة لاقت إعجاب الكثير من المغردين الذين تداولوها بشكل واسع خلال الساعات الماضية بعد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قدم شكره عبر حسابه بتويتر لكل من بحث عن راصد الصورة وحفظ حقوقه، ولكل شاعر شارك بقصائد على صورته .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صورة "الرويلي" لمبخرة سكاكا تلهم الشعراء ورواد مواقع التواصل
سبق

لم يتوقع المهندس حسين بن علي الرويلي أن تتداول بشكل كبير صورة رصدها من تصوير جواله لمبخرة سكاكا، أثناء تشكل السحب الركامية فوقها وكأنه دخان البخور، مما أشعل قريحة الشعراء وكتبوا الأشعار فيها .

وشارك الشاعر عبدالرحمن المرخان بقصيدة قال فيها :
‏بالجوف بخرنا السماء من وفانا
‏ونكرم جناب الغيم حب وميانه!
‏وقهوينا حد المملكة من دمانا
‏من دون منه .. والوطن له مكانه
‏كل شي وله موقف ثمين وزمانا
‏وانا بحب الجوف(شاعر زمانه)!

أما الشاعر معاشي الفهيقي فقال:
تبخري بالغيم يا ديرة الجوف
ومن المطر تعطري يالأميرة

وقال الشاعر أحمد البركاتي:
ورِيْحُ الغَمَامِ كَرِيْحِ البُخُورْ
‏يُعِيْدُ الحَيَاةَ ويُحْيِي الشُّعُورْ
‏يُدَغْدِغُ في النَّفْسِ آمَالَهَا
‏فَيَزْدَادُ فيها الرَّجَا والحُبُورْ
‏وتَرْدَادُ شَوْقاً لِلُقْيَا السَّمَاءْ
‏وأَفْضَالِ رَبٍّ كَرِيْمٍ شَكُورْ

وكانت الصورة الملتقطة لمبخرة مدينة سكاكا الواقعة في المدخل الشمالي للمدينة، ذلك أثناء تأثر طقس مدينة سكاكا بحالة من عدم الاستقرار التي شهدت من خلالها أمطارًا متوسطة وخفيفة.

وكانت عدسة "الرويلي" قد رصدت الصورة لتشكل السحاب فوقها بلقطة نادرة لاقت إعجاب الكثير من المغردين الذين تداولوها بشكل واسع خلال الساعات الماضية بعد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قدم شكره عبر حسابه بتويتر لكل من بحث عن راصد الصورة وحفظ حقوقه، ولكل شاعر شارك بقصائد على صورته .

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
12:36 AM

صورة "الرويلي" لمبخرة سكاكا تلهم الشعراء ورواد مواقع التواصل

رصد لحظة تشكّل السحب الركامية فوقها في لقطة نادرة لاقت إعجاب المغردين

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مهنا التميمي - الجوف
4
8,348

لم يتوقع المهندس حسين بن علي الرويلي أن تتداول بشكل كبير صورة رصدها من تصوير جواله لمبخرة سكاكا، أثناء تشكل السحب الركامية فوقها وكأنه دخان البخور، مما أشعل قريحة الشعراء وكتبوا الأشعار فيها .

وشارك الشاعر عبدالرحمن المرخان بقصيدة قال فيها :
‏بالجوف بخرنا السماء من وفانا
‏ونكرم جناب الغيم حب وميانه!
‏وقهوينا حد المملكة من دمانا
‏من دون منه .. والوطن له مكانه
‏كل شي وله موقف ثمين وزمانا
‏وانا بحب الجوف(شاعر زمانه)!

أما الشاعر معاشي الفهيقي فقال:
تبخري بالغيم يا ديرة الجوف
ومن المطر تعطري يالأميرة

وقال الشاعر أحمد البركاتي:
ورِيْحُ الغَمَامِ كَرِيْحِ البُخُورْ
‏يُعِيْدُ الحَيَاةَ ويُحْيِي الشُّعُورْ
‏يُدَغْدِغُ في النَّفْسِ آمَالَهَا
‏فَيَزْدَادُ فيها الرَّجَا والحُبُورْ
‏وتَرْدَادُ شَوْقاً لِلُقْيَا السَّمَاءْ
‏وأَفْضَالِ رَبٍّ كَرِيْمٍ شَكُورْ

وكانت الصورة الملتقطة لمبخرة مدينة سكاكا الواقعة في المدخل الشمالي للمدينة، ذلك أثناء تأثر طقس مدينة سكاكا بحالة من عدم الاستقرار التي شهدت من خلالها أمطارًا متوسطة وخفيفة.

وكانت عدسة "الرويلي" قد رصدت الصورة لتشكل السحاب فوقها بلقطة نادرة لاقت إعجاب الكثير من المغردين الذين تداولوها بشكل واسع خلال الساعات الماضية بعد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قدم شكره عبر حسابه بتويتر لكل من بحث عن راصد الصورة وحفظ حقوقه، ولكل شاعر شارك بقصائد على صورته .

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