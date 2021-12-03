السعودية تستعد لاستضافة بطولة الناشئين الثامنة بمشاركة ٩ منتخبات الأحد القادم

الأخضر يستهل مشواره بمواجهة لبنان

تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة للناشئين التي تبدأ اعتباراً من ٥ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢١ وحتى ١٣ الشهر ذاته.

ويشارك في البطولة ٩ منتخبات وزعت بحسب القرعة على ثلاث مجموعات؛ ضمت الأولى: السعودية والعراق ولبنان، فيما الثانية: سوريا وفلسطين والإمارات، والثالثة: البحرين واليمن والأردن.

وتقام مباريات دور المجموعات على ملعب نادي النهضة في الدمام وعلى ملعب نادي الخليج في سيهات، فيما يستضيف استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام مباراتي الدور قبل النهائي والمباراة النهائية.

ويكتمل اليوم الجمعة ٣ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢١ وصول المنتخبات الوطنية المشاركة ببطولة الناشئين، فيما كان مراقب المباريات الآسيوي أحمد الخصيبي ومواطنه مقيم الحكام الآسيوي خالد الهنائي، إلى جانب الكادر المشرف على البطولة من اتحاد غرب آسيا وصلوا أمس لغايات البدء بإنجاز الترتيبات الإدارية واللوجستية الخاصة بالتنظيم بالتنسيق مع اللجنة المنظمة من الاتحاد السعودي.

وسيقام السبت ٤ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢١ وعند الساعة الثانية عشرة ظهراً في فندق وورويك الخُبر الاجتماع الفني بحضور مراقب المباريات ومقيم الحكام وممثلي المنتخبات المشاركة ومدير البطولة أحمد البحراني وممثلي الجهات المعنية كافة لعرض تعليمات البطولة ومناقشة تفاصيلها.

وعقب ذلك في المكان نفسه يعقد عند الساعة الثانية بعد الظهر المؤتمر الصحفي المشترك لمدربي كل مجموعة على حدة.

وتفتتح المنافسات يوم ه كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢١ بإقامة ثلاث مباريات؛ الأولى بين الأردن والبحرين عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت السعودية على ملعب نادي النهضة بالدمام، الذي يستضيف كذلك مباراة لبنان والسعودية عند الساعة ٦.٤٥ مساءً، فيما يشهد ملعب نادي الخليج بمنطقة سيهات مباراة الإمارات وسوريا عند الساعة الخامسة مساءً.

وتقام يوم ٧ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢١ ثلاثة لقاءات كذلك؛ حيث يستضيف ملعب نادي النهضة مباراتي فلسطين والإمارات، اليمن والأردن عند الثالثة عصراً والساعة ٦.٤٥ مساءً على التوالي، وتقام على ملعب نادي الخليج مباراة عند الخامسة مساءً بين العراق ولبنان.

وفي يوم ٩ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢١ يلتقي على ملعب النهضة البحرين واليمن عند الثالثة عصراً، والسعودية والعراق عند الساعة ٦.٤٥ مساءً، فيما يتواجه منتخبا سوريا وفلسطين على ملعب الخليج عند الخامسة مساءً.

ويشهد يوم ١١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢١ عند الثالثة عصراً والساعة ٦.٤٥ مساءً إقامة مباراتي الدور قبل النهائي على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، الذي يعود يوم ١٣ الذي يليه لاحتضان المباراة النهائية عند الساعة ٦.٤٥ مساءً.



وبحسب نظام البطولة يقام دور المجموعات بنظام الدوري من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل بطل كل مجموعة وأفضل منتخب يحتل المركز الثاني إلى الدور قبل النهائي، ومن ثم ينتقل الفائزان إلى المباراة الختامية.

ويشار إلى أن المنتخب السعودي يحمل لقب النسخة السابعة من البطولة التي كانت أقيمت عام ٢٠١٩ في الأردن، فيما حل المنتخب الأردني ثانياً، وجاء المنتخب السوري ثالثاً.