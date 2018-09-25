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ركض وراء لص.. شهامة مريض قلب تنتهي بكارثة

نقلوه إلى أقرب مستشفى ولكن..

تعرض شاب روماني يعاني من أمراض قلبية لكارثة أثناء قيامه بعمل شهم في مدينة كونستانتا الرومانية؛ حيث شاهد لصًّا سرق هاتفًا محمولًا من امرأة، فتدخل على الفور وركض وراءه، لكنه سقط على الأسفلت ومات.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن وسائل إعلام رومانية أن الواقعة حدثت في ميدان توماس الثالث، أحد أكثر الساحات ازدحامًا في كونستانتا؛ حيث رأى الشاب "رادو" 24 عامًا، لصًّا يسرق الهاتف الخلوي من بائعة، فهرول وراءه لكن قلبه لم يمهله حتى الإمساك باللص، وسقط على الأرض.

ووفقًا للمعلومات الأولية: فإن الشاب الراحل كان يعاني من أمراض قلبية خطيرة للغاية تسببت في وقوع المأساة وسقوط الشاب على الأرض ووفاته لاحقًا.

وقام شهود العيان بالاتصال بالطوارئ ووصل طاقم الإسعافات الأولية إلى مكان الحادث، ووجدوا الشاب في حالة خطيرة للغاية، وقرر الطاقم الطبي نقله على وجه السرعة إلى أقرب مستشفى، لكن الشاب لفظ أنفاسه الأخيرة في الطريق إلى المستشفى.

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ركض وراء لص.. شهامة مريض قلب تنتهي بكارثة
سبق

تعرض شاب روماني يعاني من أمراض قلبية لكارثة أثناء قيامه بعمل شهم في مدينة كونستانتا الرومانية؛ حيث شاهد لصًّا سرق هاتفًا محمولًا من امرأة، فتدخل على الفور وركض وراءه، لكنه سقط على الأسفلت ومات.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن وسائل إعلام رومانية أن الواقعة حدثت في ميدان توماس الثالث، أحد أكثر الساحات ازدحامًا في كونستانتا؛ حيث رأى الشاب "رادو" 24 عامًا، لصًّا يسرق الهاتف الخلوي من بائعة، فهرول وراءه لكن قلبه لم يمهله حتى الإمساك باللص، وسقط على الأرض.

ووفقًا للمعلومات الأولية: فإن الشاب الراحل كان يعاني من أمراض قلبية خطيرة للغاية تسببت في وقوع المأساة وسقوط الشاب على الأرض ووفاته لاحقًا.

وقام شهود العيان بالاتصال بالطوارئ ووصل طاقم الإسعافات الأولية إلى مكان الحادث، ووجدوا الشاب في حالة خطيرة للغاية، وقرر الطاقم الطبي نقله على وجه السرعة إلى أقرب مستشفى، لكن الشاب لفظ أنفاسه الأخيرة في الطريق إلى المستشفى.

25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
12:32 PM

ركض وراء لص.. شهامة مريض قلب تنتهي بكارثة

نقلوه إلى أقرب مستشفى ولكن..

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أيمن حسن - الرياض
0
3,139

تعرض شاب روماني يعاني من أمراض قلبية لكارثة أثناء قيامه بعمل شهم في مدينة كونستانتا الرومانية؛ حيث شاهد لصًّا سرق هاتفًا محمولًا من امرأة، فتدخل على الفور وركض وراءه، لكنه سقط على الأسفلت ومات.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن وسائل إعلام رومانية أن الواقعة حدثت في ميدان توماس الثالث، أحد أكثر الساحات ازدحامًا في كونستانتا؛ حيث رأى الشاب "رادو" 24 عامًا، لصًّا يسرق الهاتف الخلوي من بائعة، فهرول وراءه لكن قلبه لم يمهله حتى الإمساك باللص، وسقط على الأرض.

ووفقًا للمعلومات الأولية: فإن الشاب الراحل كان يعاني من أمراض قلبية خطيرة للغاية تسببت في وقوع المأساة وسقوط الشاب على الأرض ووفاته لاحقًا.

وقام شهود العيان بالاتصال بالطوارئ ووصل طاقم الإسعافات الأولية إلى مكان الحادث، ووجدوا الشاب في حالة خطيرة للغاية، وقرر الطاقم الطبي نقله على وجه السرعة إلى أقرب مستشفى، لكن الشاب لفظ أنفاسه الأخيرة في الطريق إلى المستشفى.

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