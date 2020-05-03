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"بر جازان" تدعم 38 جمعية خيرية بالمنطقة بـ30 ألف سلة غذائية

لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.. تحت شعار "الزم بيتك وبرك يأتيك"

تواصل جمعية البر الخيرية بجازان دعم أكثر من 38 جمعية خيرية ولجان تنمية في حملتها الخيرية الأكبر منذ تأسيسها، وذلك تحت شعار "الزم بيتك وبرك يأتيك" لتوفير المتطلبات والاحتياجات الغذائية للأسر المستفيدة من خدماتها وغيرها من الأسر المتضررة من جائحة كورونا بمنطقة جازان وذلك تحقيقاً لتوجيهات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد19".

وقال رئيس الجمعية يحيى عوض، إن الجمعية تسعى لتطبيق خطط فرع الوزارة بالمنطقة واللجان العاملة التنفيذية للتصدي لمرض كورونا، مبيناً أن الحملة الميدانية تعمل من خلال الفرق التطوعية.

وأوضح أمين جمعية البر الخيرية بجازان محمد بن حسن علاوي أن الحملة تضمنت توفير أكثر من 80000 كرتون من التمور الفاخرة وأكثر من 75,000 كيس دقيق 10 كيلو و30000 كيس سكر، 30000 كيس أرز وتستهدف الجمعية توزيع أكثر من 30000 سلة غذائية مغلفة، مشيراً بأن العطاء سوف يستمر للوصول إلى أكبر عدد ممكن من السلال الغذائية وذلك لإدخال البهجة والوقوف مع هذه الفئة الغالية على قلوبنا من المجتمع.

كما أكد المدير التنفيذي عيسى خواجي أن الخطة الميدانية تتعاون مع جميع الجمعيات التطوعية ولجان التنمية وعمد الأحياء مشكورين.

وتقدم "علاوي" أمين الجمعية بوافر الشكر وفائق التقدير وعظيم الامتنان، لمقام خادم الحرمين وولي عهده الأمين، ولسمو أمير المنطقة ونائبه على الدعم الكبير لجميع القطاعات العاملة في الميدان.

ودعا "علاوي" مؤسسات القطاع التجاري ورجال الأعمال، إلى تقديم العون للجهات الخيرية، ومثمناً العطاء الوافر الذي قدمه رجل الأعمال الشيخ مطلق ووالداه سائلاً الله أن يحفظ البلاد والعباد وولاة أمرها لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يهل علينا شهر رمضان باليمن والبركات وأن يصرف عن الأمة كل شر.

جمعية البر الخيرية جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بر جازان" تدعم 38 جمعية خيرية بالمنطقة بـ30 ألف سلة غذائية
سبق

تواصل جمعية البر الخيرية بجازان دعم أكثر من 38 جمعية خيرية ولجان تنمية في حملتها الخيرية الأكبر منذ تأسيسها، وذلك تحت شعار "الزم بيتك وبرك يأتيك" لتوفير المتطلبات والاحتياجات الغذائية للأسر المستفيدة من خدماتها وغيرها من الأسر المتضررة من جائحة كورونا بمنطقة جازان وذلك تحقيقاً لتوجيهات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد19".

وقال رئيس الجمعية يحيى عوض، إن الجمعية تسعى لتطبيق خطط فرع الوزارة بالمنطقة واللجان العاملة التنفيذية للتصدي لمرض كورونا، مبيناً أن الحملة الميدانية تعمل من خلال الفرق التطوعية.

وأوضح أمين جمعية البر الخيرية بجازان محمد بن حسن علاوي أن الحملة تضمنت توفير أكثر من 80000 كرتون من التمور الفاخرة وأكثر من 75,000 كيس دقيق 10 كيلو و30000 كيس سكر، 30000 كيس أرز وتستهدف الجمعية توزيع أكثر من 30000 سلة غذائية مغلفة، مشيراً بأن العطاء سوف يستمر للوصول إلى أكبر عدد ممكن من السلال الغذائية وذلك لإدخال البهجة والوقوف مع هذه الفئة الغالية على قلوبنا من المجتمع.

كما أكد المدير التنفيذي عيسى خواجي أن الخطة الميدانية تتعاون مع جميع الجمعيات التطوعية ولجان التنمية وعمد الأحياء مشكورين.

وتقدم "علاوي" أمين الجمعية بوافر الشكر وفائق التقدير وعظيم الامتنان، لمقام خادم الحرمين وولي عهده الأمين، ولسمو أمير المنطقة ونائبه على الدعم الكبير لجميع القطاعات العاملة في الميدان.

ودعا "علاوي" مؤسسات القطاع التجاري ورجال الأعمال، إلى تقديم العون للجهات الخيرية، ومثمناً العطاء الوافر الذي قدمه رجل الأعمال الشيخ مطلق ووالداه سائلاً الله أن يحفظ البلاد والعباد وولاة أمرها لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يهل علينا شهر رمضان باليمن والبركات وأن يصرف عن الأمة كل شر.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
08:53 PM

"بر جازان" تدعم 38 جمعية خيرية بالمنطقة بـ30 ألف سلة غذائية

لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.. تحت شعار "الزم بيتك وبرك يأتيك"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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تواصل جمعية البر الخيرية بجازان دعم أكثر من 38 جمعية خيرية ولجان تنمية في حملتها الخيرية الأكبر منذ تأسيسها، وذلك تحت شعار "الزم بيتك وبرك يأتيك" لتوفير المتطلبات والاحتياجات الغذائية للأسر المستفيدة من خدماتها وغيرها من الأسر المتضررة من جائحة كورونا بمنطقة جازان وذلك تحقيقاً لتوجيهات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد19".

وقال رئيس الجمعية يحيى عوض، إن الجمعية تسعى لتطبيق خطط فرع الوزارة بالمنطقة واللجان العاملة التنفيذية للتصدي لمرض كورونا، مبيناً أن الحملة الميدانية تعمل من خلال الفرق التطوعية.

وأوضح أمين جمعية البر الخيرية بجازان محمد بن حسن علاوي أن الحملة تضمنت توفير أكثر من 80000 كرتون من التمور الفاخرة وأكثر من 75,000 كيس دقيق 10 كيلو و30000 كيس سكر، 30000 كيس أرز وتستهدف الجمعية توزيع أكثر من 30000 سلة غذائية مغلفة، مشيراً بأن العطاء سوف يستمر للوصول إلى أكبر عدد ممكن من السلال الغذائية وذلك لإدخال البهجة والوقوف مع هذه الفئة الغالية على قلوبنا من المجتمع.

كما أكد المدير التنفيذي عيسى خواجي أن الخطة الميدانية تتعاون مع جميع الجمعيات التطوعية ولجان التنمية وعمد الأحياء مشكورين.

وتقدم "علاوي" أمين الجمعية بوافر الشكر وفائق التقدير وعظيم الامتنان، لمقام خادم الحرمين وولي عهده الأمين، ولسمو أمير المنطقة ونائبه على الدعم الكبير لجميع القطاعات العاملة في الميدان.

ودعا "علاوي" مؤسسات القطاع التجاري ورجال الأعمال، إلى تقديم العون للجهات الخيرية، ومثمناً العطاء الوافر الذي قدمه رجل الأعمال الشيخ مطلق ووالداه سائلاً الله أن يحفظ البلاد والعباد وولاة أمرها لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يهل علينا شهر رمضان باليمن والبركات وأن يصرف عن الأمة كل شر.

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