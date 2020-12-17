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"الحمراني" نقيباً في أمن المنشآت

قلّد قائد أمن المنشآت اللواء مظلي حامد بن رابع الطويرقي، في مكتبه اليوم الثلاثاء، النقيب صلاح بن سالم الحمراني رتبته الجديدة "نقيب"، بعد صدور الأمر الملكي الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقدم "الطويرقي" التهنئة لـ"الحمراني"، متمنياً له التوفيق وبذل الجهد والعطاء لأداء واجبه في خدمة الدين والوطن بكل جد ونشاط .

أمن المنشآت

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"الحمراني" نقيباً في أمن المنشآت
سبق

قلّد قائد أمن المنشآت اللواء مظلي حامد بن رابع الطويرقي، في مكتبه اليوم الثلاثاء، النقيب صلاح بن سالم الحمراني رتبته الجديدة "نقيب"، بعد صدور الأمر الملكي الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقدم "الطويرقي" التهنئة لـ"الحمراني"، متمنياً له التوفيق وبذل الجهد والعطاء لأداء واجبه في خدمة الدين والوطن بكل جد ونشاط .

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
02:08 PM

"الحمراني" نقيباً في أمن المنشآت

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قلّد قائد أمن المنشآت اللواء مظلي حامد بن رابع الطويرقي، في مكتبه اليوم الثلاثاء، النقيب صلاح بن سالم الحمراني رتبته الجديدة "نقيب"، بعد صدور الأمر الملكي الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقدم "الطويرقي" التهنئة لـ"الحمراني"، متمنياً له التوفيق وبذل الجهد والعطاء لأداء واجبه في خدمة الدين والوطن بكل جد ونشاط .

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