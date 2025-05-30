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"المدني" يعلن عن حاجته لعدد من السائقين المؤقتين "نقل ثقيل"

براتب 6 آلاف ريال شامل كل البدلات.. هنا الشروط

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن حاجتها لعدد من السائقين المؤقتين "نقل ثقيل"، لشغل وظائف قيادة آليات الدفاع المدني خلال موسم الحج لعام 1440هـ، ابتداء من تاريخ 15/ 11/ 1440هـ ولمدة شهرين، براتب مقطوع قدره ستة آلاف ريال شامل جميع البدلات.

وذكرت أنه سيتم استقبال المتقدمين على الوظائف يوم الاثنين الموافق 7/ 10/ 1440هـ بمقر قوات الطوارئ والإسناد في حي العوالي بمنطقة مكة المكرمة، ولمدة أربعة أيام من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية عشر ظهراً؛ وذلك لإجراء اختبارات القبول.

وأوضحت أنه على الراغبين التقدم للوظائف استيفاء الشروط التالية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وعدم إنهاء خدمات المتقدم لأسباب مسلكية، وأن يكون المتقدم لائقاً طبياً، وألا يقل عمر المتقدم عن 23 عاماً وألا يزيد عن 58 عاماً، وألا يقل المؤهل العلمي للمتقدم عن شهادة الابتدائية، وألا يكون المتقدم موظفاً حكومياً على رأس العمل، وأن يوقّع تعهّد خطّي بالعمل في أي مكان بمكة المكرمة.

وأشارت إلى أنه يفضل التخصصات التالية "سائق شيول ـ دركتر ـ ونش إلكتروني ـ لوري تريلا أربع محاور، فني دراجات نارية"، كما يفضل من لديه خبرات سابقة وشهادات شكر في هذا المجال.

ودعت كل متقدم إلى إحضار ملف مرفقاً به صورة الهوية الوطنية، صورة من رخصة النقل الثقيل سارية المفعول، صورة شمسية (3×4) أربع صور مع إحضار الأساس لكل المرفقات لمطابقتها، وإحضار تعريف مصدق للمتقدم.

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"المدني" يعلن عن حاجته لعدد من السائقين المؤقتين "نقل ثقيل"
سبق

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن حاجتها لعدد من السائقين المؤقتين "نقل ثقيل"، لشغل وظائف قيادة آليات الدفاع المدني خلال موسم الحج لعام 1440هـ، ابتداء من تاريخ 15/ 11/ 1440هـ ولمدة شهرين، براتب مقطوع قدره ستة آلاف ريال شامل جميع البدلات.

وذكرت أنه سيتم استقبال المتقدمين على الوظائف يوم الاثنين الموافق 7/ 10/ 1440هـ بمقر قوات الطوارئ والإسناد في حي العوالي بمنطقة مكة المكرمة، ولمدة أربعة أيام من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية عشر ظهراً؛ وذلك لإجراء اختبارات القبول.

وأوضحت أنه على الراغبين التقدم للوظائف استيفاء الشروط التالية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وعدم إنهاء خدمات المتقدم لأسباب مسلكية، وأن يكون المتقدم لائقاً طبياً، وألا يقل عمر المتقدم عن 23 عاماً وألا يزيد عن 58 عاماً، وألا يقل المؤهل العلمي للمتقدم عن شهادة الابتدائية، وألا يكون المتقدم موظفاً حكومياً على رأس العمل، وأن يوقّع تعهّد خطّي بالعمل في أي مكان بمكة المكرمة.

وأشارت إلى أنه يفضل التخصصات التالية "سائق شيول ـ دركتر ـ ونش إلكتروني ـ لوري تريلا أربع محاور، فني دراجات نارية"، كما يفضل من لديه خبرات سابقة وشهادات شكر في هذا المجال.

ودعت كل متقدم إلى إحضار ملف مرفقاً به صورة الهوية الوطنية، صورة من رخصة النقل الثقيل سارية المفعول، صورة شمسية (3×4) أربع صور مع إحضار الأساس لكل المرفقات لمطابقتها، وإحضار تعريف مصدق للمتقدم.

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
05:10 PM

"المدني" يعلن عن حاجته لعدد من السائقين المؤقتين "نقل ثقيل"

براتب 6 آلاف ريال شامل كل البدلات.. هنا الشروط

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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11,485

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن حاجتها لعدد من السائقين المؤقتين "نقل ثقيل"، لشغل وظائف قيادة آليات الدفاع المدني خلال موسم الحج لعام 1440هـ، ابتداء من تاريخ 15/ 11/ 1440هـ ولمدة شهرين، براتب مقطوع قدره ستة آلاف ريال شامل جميع البدلات.

وذكرت أنه سيتم استقبال المتقدمين على الوظائف يوم الاثنين الموافق 7/ 10/ 1440هـ بمقر قوات الطوارئ والإسناد في حي العوالي بمنطقة مكة المكرمة، ولمدة أربعة أيام من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية عشر ظهراً؛ وذلك لإجراء اختبارات القبول.

وأوضحت أنه على الراغبين التقدم للوظائف استيفاء الشروط التالية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وعدم إنهاء خدمات المتقدم لأسباب مسلكية، وأن يكون المتقدم لائقاً طبياً، وألا يقل عمر المتقدم عن 23 عاماً وألا يزيد عن 58 عاماً، وألا يقل المؤهل العلمي للمتقدم عن شهادة الابتدائية، وألا يكون المتقدم موظفاً حكومياً على رأس العمل، وأن يوقّع تعهّد خطّي بالعمل في أي مكان بمكة المكرمة.

وأشارت إلى أنه يفضل التخصصات التالية "سائق شيول ـ دركتر ـ ونش إلكتروني ـ لوري تريلا أربع محاور، فني دراجات نارية"، كما يفضل من لديه خبرات سابقة وشهادات شكر في هذا المجال.

ودعت كل متقدم إلى إحضار ملف مرفقاً به صورة الهوية الوطنية، صورة من رخصة النقل الثقيل سارية المفعول، صورة شمسية (3×4) أربع صور مع إحضار الأساس لكل المرفقات لمطابقتها، وإحضار تعريف مصدق للمتقدم.

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