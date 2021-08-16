"الأمن الدولي على المحك".. الاتحاد الأوروبي يجتمع غدًا لبحث الوضع في أفغانستان

مطالبات بمنح تأشيرات للأفغان المتعاونين مع التكتل

يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي غدًا الثلاثاء اجتماعًا لمناقشة الوضع في أفغانستان، بينما تسرع الدول الغربية عمليات الإجلاء، بحسب ما أعلن وزير خارجية التكتل جوزيب بوريل.

وقال "بوريل" في تغريدة: "إثر التطورات الأخيرة في أفغانستان، وبعد مشاورات كثيفة مع شركائنا خلال الأيام والساعات الأخيرة، قررت أن أعقد بعد ظهر غد اجتماعًا استثنائيًّا عبر الفيديو لإجراء تقييم أولي للوضع"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف: "إن أفغانستان حاليًا عند مفترق طرق، وسلامة ورفاهية مواطنيها، وكذلك الأمن الدولي، على المحك".

من جانبهم، ذكر دبلوماسيون أن مسؤولين في المفوضية الأوروبية طلبوا من حكومات الدول الأعضاء الـ27 منح تأشيرات للمواطنين الأفغان، الذين عملوا لصالح ممثلية الاتحاد الأوروبي في البلاد، وكذلك لعائلاتهم، أي لعدد إجمالي يقدر بنحو 500 إلى 600 شخص.