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القحطاني: أمرُ خادم الحرمين يقدِّم نموذجًا علميًّا متميزًا في إدارة الأزمات

أكد أن السعودية نجحت في مراحل أزمة فيروس كورونا كافة

قال المدير العام لمعهد الإدارة العامة، الدكتور مشبب بن عايض القحطاني: إن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا يعكس حرص خادم الحرمين على الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية.

وأوضح الدكتور مشبب القحطاني أن هذا الأمر الملكي يؤكد من جديد الاهتمام الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- بالإجراءات الطبية كافة الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين والمقيمين، بما يسهم في عودة الحياة لطبيعتها.

وقال المدير العام لمعهد الإدارة العامة إن حرص القيادة السعودية -أيدها الله- على صحة المواطنين والمقيمين واضح، وينبع من الإيمان بمبدأ أن الإنسان أولاً. مشيرًا إلى أن القيادة اتخذت العديد من الإجراءات والخطوات المهمة التي سعت لحماية أرواح المواطنين والمقيمين، بغض النظر عن التكلفة الاقتصادية لهذه الإجراءات.

وأوضح الدكتور القحطاني أن تعامل السعودية مع أزمة كورونا منذ بدايتها، مرورًا بالمراحل كافة التي تلتها، يقدِّم للعالم نموذجًا علميًّا متميزًا في إدارة الأزمات الصحية على مختلف المستويات، بما في ذلك تأهيل العنصر البشري الكفء للتعامل مع مثل هذه الأزمات الكبيرة، وتوفير المواد الطبية والغذائية كافة في مختلف مناطق السعودية، ورسم سيناريوهات استباقية لتطور الأزمة، وسبل مواجهة كل مرحلة من مراحلها بأسلوب علمي رصين.

وثمَّن الدكتور القحطاني جهود أجهزة الدولة كافة، بما فيها وزارة الصحة، وغيرها من الوزارات والمؤسسات الحكومية، التي تبذل جهودًا مضنية للكشف المبكر، وتوفير الرعاية الصحية للمصابين وغيرهم من المواطنين والمقيمين. وأشاد بالإدارة السعودية لأزمة كورونا، وأكد أن السعودية نجحت في مراحل إدارة أزمة كورونا كافة، وأن الأزمة في طريقها للانتهاء -بحول الله-.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القحطاني: أمرُ خادم الحرمين يقدِّم نموذجًا علميًّا متميزًا في إدارة الأزمات
سبق

قال المدير العام لمعهد الإدارة العامة، الدكتور مشبب بن عايض القحطاني: إن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا يعكس حرص خادم الحرمين على الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية.

وأوضح الدكتور مشبب القحطاني أن هذا الأمر الملكي يؤكد من جديد الاهتمام الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- بالإجراءات الطبية كافة الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين والمقيمين، بما يسهم في عودة الحياة لطبيعتها.

وقال المدير العام لمعهد الإدارة العامة إن حرص القيادة السعودية -أيدها الله- على صحة المواطنين والمقيمين واضح، وينبع من الإيمان بمبدأ أن الإنسان أولاً. مشيرًا إلى أن القيادة اتخذت العديد من الإجراءات والخطوات المهمة التي سعت لحماية أرواح المواطنين والمقيمين، بغض النظر عن التكلفة الاقتصادية لهذه الإجراءات.

وأوضح الدكتور القحطاني أن تعامل السعودية مع أزمة كورونا منذ بدايتها، مرورًا بالمراحل كافة التي تلتها، يقدِّم للعالم نموذجًا علميًّا متميزًا في إدارة الأزمات الصحية على مختلف المستويات، بما في ذلك تأهيل العنصر البشري الكفء للتعامل مع مثل هذه الأزمات الكبيرة، وتوفير المواد الطبية والغذائية كافة في مختلف مناطق السعودية، ورسم سيناريوهات استباقية لتطور الأزمة، وسبل مواجهة كل مرحلة من مراحلها بأسلوب علمي رصين.

وثمَّن الدكتور القحطاني جهود أجهزة الدولة كافة، بما فيها وزارة الصحة، وغيرها من الوزارات والمؤسسات الحكومية، التي تبذل جهودًا مضنية للكشف المبكر، وتوفير الرعاية الصحية للمصابين وغيرهم من المواطنين والمقيمين. وأشاد بالإدارة السعودية لأزمة كورونا، وأكد أن السعودية نجحت في مراحل إدارة أزمة كورونا كافة، وأن الأزمة في طريقها للانتهاء -بحول الله-.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
10:03 PM

القحطاني: أمرُ خادم الحرمين يقدِّم نموذجًا علميًّا متميزًا في إدارة الأزمات

أكد أن السعودية نجحت في مراحل أزمة فيروس كورونا كافة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,021

قال المدير العام لمعهد الإدارة العامة، الدكتور مشبب بن عايض القحطاني: إن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا يعكس حرص خادم الحرمين على الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية.

وأوضح الدكتور مشبب القحطاني أن هذا الأمر الملكي يؤكد من جديد الاهتمام الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- بالإجراءات الطبية كافة الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين والمقيمين، بما يسهم في عودة الحياة لطبيعتها.

وقال المدير العام لمعهد الإدارة العامة إن حرص القيادة السعودية -أيدها الله- على صحة المواطنين والمقيمين واضح، وينبع من الإيمان بمبدأ أن الإنسان أولاً. مشيرًا إلى أن القيادة اتخذت العديد من الإجراءات والخطوات المهمة التي سعت لحماية أرواح المواطنين والمقيمين، بغض النظر عن التكلفة الاقتصادية لهذه الإجراءات.

وأوضح الدكتور القحطاني أن تعامل السعودية مع أزمة كورونا منذ بدايتها، مرورًا بالمراحل كافة التي تلتها، يقدِّم للعالم نموذجًا علميًّا متميزًا في إدارة الأزمات الصحية على مختلف المستويات، بما في ذلك تأهيل العنصر البشري الكفء للتعامل مع مثل هذه الأزمات الكبيرة، وتوفير المواد الطبية والغذائية كافة في مختلف مناطق السعودية، ورسم سيناريوهات استباقية لتطور الأزمة، وسبل مواجهة كل مرحلة من مراحلها بأسلوب علمي رصين.

وثمَّن الدكتور القحطاني جهود أجهزة الدولة كافة، بما فيها وزارة الصحة، وغيرها من الوزارات والمؤسسات الحكومية، التي تبذل جهودًا مضنية للكشف المبكر، وتوفير الرعاية الصحية للمصابين وغيرهم من المواطنين والمقيمين. وأشاد بالإدارة السعودية لأزمة كورونا، وأكد أن السعودية نجحت في مراحل إدارة أزمة كورونا كافة، وأن الأزمة في طريقها للانتهاء -بحول الله-.

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