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"الصحة": تسجيل 1056 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1071 خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة؛ 30 أبريل 2021، تسجيل 1056 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 417363 حالة.

وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 1071 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 400.580 حالة، ولله الحمد.


وأكدت "الصحة" تسجيل 11 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 6946 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9826، والحالات الحرجة 1335 حالة.

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"الصحة": تسجيل 1056 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1071 خلال الـ 24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة؛ 30 أبريل 2021، تسجيل 1056 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 417363 حالة.

وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 1071 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 400.580 حالة، ولله الحمد.


وأكدت "الصحة" تسجيل 11 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 6946 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9826، والحالات الحرجة 1335 حالة.

30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442
03:37 PM
اخر تعديل
01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
05:43 AM

"الصحة": تسجيل 1056 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1071 خلال الـ 24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
11
15,617

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة؛ 30 أبريل 2021، تسجيل 1056 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 417363 حالة.

وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 1071 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 400.580 حالة، ولله الحمد.


وأكدت "الصحة" تسجيل 11 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 6946 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9826، والحالات الحرجة 1335 حالة.

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