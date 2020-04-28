"البنوك السعودية": "تطبيق المحفظة الرقمية" عبر نظام ios آمن.. ولا ثغرات فيه

"حافظ": لا يتم تخزين بيانات خاصة بالبطاقات المضافة أو حفظها داخل الجهاز

قال طلعت بن زكي حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية، بخصوص ما تم تداوله مؤخرًا عن ثغرة في تطبيق المحفظة الرقمية Wallet في نظام ios المشغِّل لأجهزة Apple: إن تطبيق Wallet، الذي يتيح خدمة الدفع من خلال Apple Pay، يعمل بشكل آمن. مشيرًا إلى أنه لا يتم تخزين أي من البيانات الخاصة بالبطاقات المضافة أو حفظها داخل الجهاز، كرقم البطاقة واسم حاملها وتاريخ الانتهاء؛ وذلك بفضل الترميز (تشفير) الكامل لتلك البيانات في خوادم مركزية لضمان الحفاظ على أعلى مستوى من الخصوصية لحماية التعاملات المالية.

وأوضح حافظ أنه لا يمكن إجراء العمليات الشرائية، سواء من خلال أجهزة نقاط البيع، أو المواقع الإلكترونية، دون موافقة صاحب البطاقة البنكية، وتوثيق هويته من خلال رمز الحماية المعتمد للجهاز، أو عبر أحد المؤشرات الحيوية للمستخدم (بصمة الإصبع أو الوجه).

وشدَّد في الوقت نفسه على أنه لم يصدر أي بيان بذلك الخصوص من قِبل شركة أبل عن تعرُّض تطبيقها الخاص بالدفع لأي اختراقات أمنية، مهيبًا بالجميع إلى عدم الانسياق خلف الشائعات، وأخذ البيانات من مصادرها الرئيسية في مثل تلك الحوادث.

وشكر "حافظ" شرائح المجتمع كافة لثقتهم بالتقنيات الحديثة التي تطرحها البنوك التجارية العاملة في السعودية، وشركة المدفوعات السعودية، كاستخدام أجهزة الجوال لدفع قيمة المشتريات، سواء من خلال المتاجر أو المواقع الإلكترونية، التي تجاوزت قيمتها في الربع الأول من العام الحالي ٢٠٢٠ مبلغ سبعة مليارات ريال، وبعدد عمليات منفَّذة يفوق ٨٣ مليون عملية.