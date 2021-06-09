الاحتلال يغلق مؤسسة صحية في رام الله بعد اقتحامها وإتلاف محتوياتها

"الكيلة" شددت على أن الاعتداء يمثل انتهاكاً لعمل المنشأة

اقتحم الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقر اتحاد لجان العمل الصحي، ومطبعة تجارية في مدينة رام الله، وأتلف عدداً من محتوياتهما، قبل إغلاقهما بدعوى قربهما من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وذكر اتحاد لجان العمل الصحي، وهو مؤسسة طبية تقدم خدمات مجانية في مختلف أنحاء البلاد، في بيان نقلته "رويترز"، أن "الجنود فجّروا أبواب المقر، وعبثوا بمحتوياته، وصادروا أجهزة الحاسوب".



من جهتها، استنكرت وزيرة الصحة مي الكيلة، اقتحام وإغلاق مقر الاتحاد.

وشددت على أن الاقتحام يمثل انتهاكاً لعمل مؤسسات الصحة، وإعاقة لخدماتها.