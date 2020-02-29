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الجزائر ترحل مواطنًا إيطاليًا مصابًا بـ"كورونا"

من مطار حاسي مسعود عبر طائرة خاصة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم، ترحيل مواطن إيطالي إلى بلاده بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا بعد دخوله إلى الأراضي الجزائرية .

وذكر مصدر بوزارة الصحة، أن عملية الترحيل تمت يوم أمس من مطار حاسي مسعود عبر طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية الإيطالية.

وكانت وزارة الصحة الجزائرية قد أفادت بأنه تم تسجيل حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا بالجزائر ، وأنه يتعلق الأمر بمواطن إيطالي قادم من إيطاليا.

الجزائر مواطن إيطالي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجزائر ترحل مواطنًا إيطاليًا مصابًا بـ"كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم، ترحيل مواطن إيطالي إلى بلاده بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا بعد دخوله إلى الأراضي الجزائرية .

وذكر مصدر بوزارة الصحة، أن عملية الترحيل تمت يوم أمس من مطار حاسي مسعود عبر طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية الإيطالية.

وكانت وزارة الصحة الجزائرية قد أفادت بأنه تم تسجيل حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا بالجزائر ، وأنه يتعلق الأمر بمواطن إيطالي قادم من إيطاليا.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
06:10 PM
اخر تعديل
29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
07:18 PM

الجزائر ترحل مواطنًا إيطاليًا مصابًا بـ"كورونا"

من مطار حاسي مسعود عبر طائرة خاصة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجزائر
0
881

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم، ترحيل مواطن إيطالي إلى بلاده بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا بعد دخوله إلى الأراضي الجزائرية .

وذكر مصدر بوزارة الصحة، أن عملية الترحيل تمت يوم أمس من مطار حاسي مسعود عبر طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية الإيطالية.

وكانت وزارة الصحة الجزائرية قد أفادت بأنه تم تسجيل حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا بالجزائر ، وأنه يتعلق الأمر بمواطن إيطالي قادم من إيطاليا.

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