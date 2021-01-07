الخطوط القطرية تعيد تشغيل عدد من رحلاتها عبر الأجواء السعودية

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن إعادة تشغيل عدد من رحلاتها عبر الأجواء السعودية.



وذكر حساب الخطوط الجوية القطرية على "تويتر" أن تشغيل أول رحلة مُجدولة QR1365 من الدوحة إلى جوهانسبورغ عند الساعة 20.45 من مساء اليوم، 7 يناير.