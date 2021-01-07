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الخطوط القطرية تعيد تشغيل عدد من رحلاتها عبر الأجواء السعودية

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن إعادة تشغيل عدد من رحلاتها عبر الأجواء السعودية.

وذكر حساب الخطوط الجوية القطرية على "تويتر" أن تشغيل أول رحلة مُجدولة QR1365 من الدوحة إلى جوهانسبورغ عند الساعة 20.45 من مساء اليوم، 7 يناير.

السعودية قطر الخطوط القطرية الخطوط الجوية القطرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الخطوط القطرية تعيد تشغيل عدد من رحلاتها عبر الأجواء السعودية
سبق

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن إعادة تشغيل عدد من رحلاتها عبر الأجواء السعودية.

وذكر حساب الخطوط الجوية القطرية على "تويتر" أن تشغيل أول رحلة مُجدولة QR1365 من الدوحة إلى جوهانسبورغ عند الساعة 20.45 من مساء اليوم، 7 يناير.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
10:38 PM

الخطوط القطرية تعيد تشغيل عدد من رحلاتها عبر الأجواء السعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن إعادة تشغيل عدد من رحلاتها عبر الأجواء السعودية.

وذكر حساب الخطوط الجوية القطرية على "تويتر" أن تشغيل أول رحلة مُجدولة QR1365 من الدوحة إلى جوهانسبورغ عند الساعة 20.45 من مساء اليوم، 7 يناير.

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