جامعة الأمير سطام تستضيف مهرجان "وادينا تراث وأصالة" في "وادي الدواسر"

الصقر: التراث مرآة لثقافة الشعوب والمحافظة عليه توثيق لحياة الأجداد

أكد وكيل جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للفروع بوادي الدواسر، الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، أن التراث مرآة لثقافة الشعوب، وأن المحافظة عليه توثيق لحياة الأجداد، ونبراس يُنير طريق الأبناء، والمحافظة على أصالة وعادات وتقاليد الشعوب مسؤولية الجميع.

جاء ذلك خلال استقباله أمس في مكتبه مدير مكتب هيئة السياحة والتراث الوطني بالمحافظة بالإنابة متعب بن مترك آل قويد، لمناقشة الخطوات الأخيرة للنسخة الثانية من مهرجان "وادينا تراث وأصالة"، الذي يبدأ الخميس القادم وتستضيفه الوكالة، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

وأشار "الصقر" خلال اللقاء الذي حضره المدير التنفيذي للمهرجان غازي بن حسين المسعري، إلى حرص الوكالة على تحقيق التنمية الشاملة في مجالات متعددة، وسعيها للمساهمة في تمكين أفراد المجتمع ومؤسساته وهيئاته من تحقيق أقصى إفادة ممكنة من الخدمات المختلفة التي تقدمها الوكالة بوسائل وأساليب متنوعة .