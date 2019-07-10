النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3159 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 226486

صلى النبي في موضعه.. بث مباشر للأذان والصلاة بمسجد الجمعة بعد تأهيله

إنجاز لهيئة تطوير المدينة المنورة بشراكة "إعمار" و"الشؤون الإسلامية"

أنجزت ‎هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، مشروع ترميم ‎مسجد الجمعة لمكانته الدينية وقيمته التاريخية، بالشراكة مع برنامج إعمار المساجد التاريخية، وفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة؛ وذلك لدفع عجلة التنمية والتطوير في المنطقة بدعم مشروع تأهيل ‎المساجد التاريخية في المدينة المنورة.

وقد بثت هيئة تطوير المدينة المنورة، عبر حسابها الرسمي بمنصة "تويتر"، بثًّا مباشرًّا لأذان وصلاة الجمعة من مسجد "الجمعة".

ويُعرف "مسجد الجمعة" الذي صلى النبي صلى الله عليه وسلم في موضعه، بأسماء "مسجد الوادي، وعاتكة، والغبيب"، وتبلغ مساحة المسجد الإجمالية ٧٠٠ متر مربع، وبسعة أكثر ٦٥٠ مصلٍّ، ويحتوي على مئذنة واحدة وقبة كبيرة كُتِب فيها سورة الجمعة بطريقة بديعة، إضافة إلى ٤ قباب أخرى.

وقد مر المسجد بمراحل من البناء والتجديد عبر التاريخ، وتم البناء الأول في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبدالعزيز في القرن الأول الهجري، وتم تجديده وترميم سقفه في القرن التاسع الهجري، وتم تجديده مرة أخرى مطلع القرن العاشر الهجري.

وفي عام ١٤٠٩هـ، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- بإعادة بنائه وفق أعلى المعايير، وفي ١٤٤١هـ تم إعادة تأهيل وترميم المسجد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإشراف هيئة تطوير المدينة المنورة بالتعاون مع برنامج إعمار المساجد التاريخية وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة.

‎هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة ترميم ‎مسجد الجمعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
صلى النبي في موضعه.. بث مباشر للأذان والصلاة بمسجد الجمعة بعد تأهيله
سبق

أنجزت ‎هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، مشروع ترميم ‎مسجد الجمعة لمكانته الدينية وقيمته التاريخية، بالشراكة مع برنامج إعمار المساجد التاريخية، وفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة؛ وذلك لدفع عجلة التنمية والتطوير في المنطقة بدعم مشروع تأهيل ‎المساجد التاريخية في المدينة المنورة.

وقد بثت هيئة تطوير المدينة المنورة، عبر حسابها الرسمي بمنصة "تويتر"، بثًّا مباشرًّا لأذان وصلاة الجمعة من مسجد "الجمعة".

ويُعرف "مسجد الجمعة" الذي صلى النبي صلى الله عليه وسلم في موضعه، بأسماء "مسجد الوادي، وعاتكة، والغبيب"، وتبلغ مساحة المسجد الإجمالية ٧٠٠ متر مربع، وبسعة أكثر ٦٥٠ مصلٍّ، ويحتوي على مئذنة واحدة وقبة كبيرة كُتِب فيها سورة الجمعة بطريقة بديعة، إضافة إلى ٤ قباب أخرى.

وقد مر المسجد بمراحل من البناء والتجديد عبر التاريخ، وتم البناء الأول في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبدالعزيز في القرن الأول الهجري، وتم تجديده وترميم سقفه في القرن التاسع الهجري، وتم تجديده مرة أخرى مطلع القرن العاشر الهجري.

وفي عام ١٤٠٩هـ، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- بإعادة بنائه وفق أعلى المعايير، وفي ١٤٤١هـ تم إعادة تأهيل وترميم المسجد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإشراف هيئة تطوير المدينة المنورة بالتعاون مع برنامج إعمار المساجد التاريخية وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة.

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
04:01 PM

صلى النبي في موضعه.. بث مباشر للأذان والصلاة بمسجد الجمعة بعد تأهيله

إنجاز لهيئة تطوير المدينة المنورة بشراكة "إعمار" و"الشؤون الإسلامية"

A A A
يوسف سفر - المدينة المنورة
0
2,305

أنجزت ‎هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، مشروع ترميم ‎مسجد الجمعة لمكانته الدينية وقيمته التاريخية، بالشراكة مع برنامج إعمار المساجد التاريخية، وفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة؛ وذلك لدفع عجلة التنمية والتطوير في المنطقة بدعم مشروع تأهيل ‎المساجد التاريخية في المدينة المنورة.

وقد بثت هيئة تطوير المدينة المنورة، عبر حسابها الرسمي بمنصة "تويتر"، بثًّا مباشرًّا لأذان وصلاة الجمعة من مسجد "الجمعة".

ويُعرف "مسجد الجمعة" الذي صلى النبي صلى الله عليه وسلم في موضعه، بأسماء "مسجد الوادي، وعاتكة، والغبيب"، وتبلغ مساحة المسجد الإجمالية ٧٠٠ متر مربع، وبسعة أكثر ٦٥٠ مصلٍّ، ويحتوي على مئذنة واحدة وقبة كبيرة كُتِب فيها سورة الجمعة بطريقة بديعة، إضافة إلى ٤ قباب أخرى.

وقد مر المسجد بمراحل من البناء والتجديد عبر التاريخ، وتم البناء الأول في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبدالعزيز في القرن الأول الهجري، وتم تجديده وترميم سقفه في القرن التاسع الهجري، وتم تجديده مرة أخرى مطلع القرن العاشر الهجري.

وفي عام ١٤٠٩هـ، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- بإعادة بنائه وفق أعلى المعايير، وفي ١٤٤١هـ تم إعادة تأهيل وترميم المسجد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإشراف هيئة تطوير المدينة المنورة بالتعاون مع برنامج إعمار المساجد التاريخية وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,701
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,965
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,707
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,937

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الميت أبقى من الحي..!

الميت أبقى من الحي..!

أحمد عجب
من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

غسان محمد عسيلان
دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح
آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

حسين الحازمي
أمين و"أرامكو" العملاقة

أمين و"أرامكو" العملاقة

ماجد البريكان
بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

حسن آل عمير
فنجان القهوة بخمسين..!!

فنجان القهوة بخمسين..!!

عبدالغني الشيخ
القبيلة وامتداد العنف الأسري

القبيلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة