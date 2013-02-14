اللجنة الوطنية لرعاية السجناء توقع 3 اتفاقيات مع مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية

بحضور ممثلي مديرية السجون بهدف تنمية قدرات النزلاء والاستفادة من مهاراتهم

وقَّعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء "تراحم" ثلاث اتفاقيات نوعية لخدمة السجناء مع مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية، بحضور ممثلي المديرية العامة للسجون بهدف رعاية السجناء وتنمية قدراتهم والاستفادة من مهاراتهم ومساعدتهم على تقبل وضعهم ورعاية أسرهم.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التنفيذي لمؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية الدكتور عبدالرحمن العريني في مقر المؤسسة لمساعد مدير عام السجون للتأهيل والإصلاح العميد خالد بن محمد الرشيد، بحضور الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء (تراحم) صقر بن محمد القرني ومسؤولي اللجنة في مناطق المملكة، حيث مثل تراحم الرياض أحمد بن إبراهيم اليحيا، ومن تراحم جدة وليد بن خضر الأحمدي، ومن تراحم الشرقية يوسف بن عمر الراشد.

من جانبه، أعرب أمين عام اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) صقر بن محمد القرني عن بالغ سعادته بتوقيع الاتفاقيات الثلاث مع مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية، مُثمناً دعمهم لبرامج "تراحم" بما يعود بالنفع والفائدة على مستفيديها.

وأوضح "القرني" أن الاتفاقيات تقوم على دعم حزمة من البرامج النوعية المستمدّة من إستراتيجية "تراحم" عبر مسار "تنمية القدرات" المعني بتأهيل وتدريب المستفيدين من "تراحم".

وأفصح عن تأسيس مركز تدريبي ببيئة احترافية جاذبة يتمكن فيها النزيل من استثمار محكوميته بشكل إيجابي ونموذجي وذلك في المراكز التأهيلية التخصصية بسجن الرياض بالتعاون مع المديرية العامة للسجون، ودعم مبادرة "رفق" والمعنية بتأهيل أسر السجناء مجتمعياً ودعمهم نفسياً واجتماعياً والتي سيتم تنفيذها في مدينة جدة، بجانب دعم برنامج الرعاية اللاحقة في المنطقة الشرقية الهادف إلى احتواء المفرج عنه بعد السابقة الأولى، من خلال تقديم الورش التدريبية والتأهيلية والمحاضرات الدينية منعاً لعودته مرة أخرى للإصلاحية.

وشدد القرني على أن اهتمام مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية بهذه البرامج يتناغم مع مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ مقدماً في نهاية حديثه شكره وتقديره لمؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية على دعمهم الدائم لبرامج "تراحم"، وللمديرية العامة للسجون على تذليلهم كافة الصعاب وتيسيرهم لمهام "تراحم" في تقديم خدماتها لمستفيديها.

يشار إلى أن مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية، تعمل وفق إستراتيجية تستهدف من خلالها البرامج النوعية ذات الطابع التنموي، والتي يتنامى فيها الأثر المستدام، وفق ما تتبناه رؤية المملككة 2030 من مستهدفات لتنمية القطاع غير الربحي.