مركز "عبدالله" ينظم مؤتمرًا عن اللغة العربية في أذربيجان وآسيا الوسطى

ويعقد دورة لمعلمي العربية في الصين

ينظم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، بالتعاون مع جامعة باكو أورو آسيا في أذربيجان، مؤتمر (اللغة العربية في أذربيجان وآسيا الوسطى)، يومي 8 و9 ذي القعدة 1440هـ، 11 و12 يوليو 2019م.

يأتي ذلك بالمصاحبة مع حفل افتتاح مركز الاستعراب في جامعة باكو أورو آسيا، الذي يشرف عليه مركز الملك عبدالله لخدمة اللغة العربية.

وقال الأمين العام للمركز، الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، إن جهود بلادنا الغالية في رعاية اللغة العربية ونشرها في العالم واسعة ومتنوعة، ويأتي افتتاح هذا المركز شاهدًا إضافيًا في هذا المجال.

ووقع المركز إطاره التأسيسي في وقت سابق من العام الحالي، بحضور السفير السعودي في باكو، د.حمد بن خضير.

وأضاف أن اللغة العربية تحظى بمكانة مميزة في أذربيجان ودول آسيا الوسطى في تاريخها وواقعها، ومن هذه الأهمية سعى مركز خدمة اللغة العربية لتأسيس مركز الاستعراب ليكون جسرًا من جسور التواصل بين العالم العربي وآسيا الوسطى.

ويأتي المؤتمر لإبراز اهتمام أذربيجان وآسيا الوسطى بتعلم العربية وتعليمها وتسليط الضوء على إسهاماتهم في البحث العلمي في علوم اللغة العربية وبناء الجسور الثقافية بين مثقفي تلك الدول.

ويتناول عددًا من المحاور حول تاريخ اللغة العربية في آسيا الوسطى وواقعها ومستقبلها، وينعقد في رحاب جامعة باكو أورو آسيا، ويشارك فيه عدد من الباحثين من "المملكة العربية السعودية وأذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان وأوزباكستان وتركمانستان وطاجيكستان".

من جانب آخر، وضمن برامج المركز الدولية، يعقد المركز في جمهورية الصين، دورة تأهيل معلمي اللغة العربية في الصين يقدمها، د. صالح الحجوري، في المدة من 8 إلى 12/ 7/ 2019م، بحضور عدد من معلمي اللغة العربية من الشباب، لتنمية مهارات اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين بها وتدريس المهارات اللغوية وعناصرها وتصميم الألعاب اللغوية والتدريبات والاختبارات اللغوية والتقنية وتعليم اللغة العربية.

وتأتي هذه الدورة التدريبية الدولية بعد اكتمال برنامج المركز الرابع لمعلمي اللغة العربية في أثيوبيا، وبوركينافاسو، كما تتصاحب مع البرنامج التدريبي الوطني الذي يقدمه المركز بالتعاون مع هيئة سوق المال بعنوان (الكتابة باللغة العربية والصياغة اللغوية) للشريحة المستهدفة ويتولى تقديم الدورة أ.د. عبدالعزيز العمار ود. محمد اللويمي.

من جهة أخرى، أطلق المركز مجموعة من الكتب، منها كتاب الجهود السعودية في الترجمة من العربية وإليها بتحرير د. مالك الوادعي، ومشاركة الدكاترة: "إبراهيم القرني، وعبدالله بن طويرش، ومبارك القحطاني، وعبدالله الأسمري، وفايز الشهري، وخالد أبا الحسن، وعبدالله الخميس".

كما أصدر كتاب اللغة لا تحمي ذاتها ــ مدخل نظري وتطبيقي للحماية القانونية للغات ــ بتحرير أ.د. عبدالله البريدي، ومشاركة الدكاترة: "سالم السميري، ومحمد السلطان، وإبراهيم الدغيري"، إضافة إلى كتابين في رصد التجارب، (كيف نشرت العربية؟ تجارب لأعلام من المختصين الناطقين بغيرها في آسيا وأستراليا وأمريكا)، وكتاب (كيف نشرت العربية؟، تجارب لأعلام من المختصين الناطقين بغيرها في أوروبا وأفريقيا).

والكتابان من تحرير د. بدر الجبر، بمشاركة أكثر من 40 تجربة من 30 دولة سطّرها أعلام اشتغلوا في تعلّم العربية.

وأعلن المركز صدور كتاب تَرْتِيبُ الْوَحَدَاتِ الْمُعْجَمِيَّة الْمُرَكَّبَةِ فِي الْمُعْجَمِ الْعَرَبِيِّ الْمُعَاصِرِ مُعَالَجَةٌ لُغَوِيَّةٌ حَاسُوبِيَّةٌ، لأيمن الطيب العاتي. ويعمل المركز على إطلاق مجموعة أخرى من الكتب في مجال حوسبة العربية، وغيرها من المجالات.