الداخلية: تطبيق إجراءات الحجر الصحي على القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها
ما عدا المحصنين.. مع التأكيد على ضرورة الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية المفعول
صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية؛ فقد تَقرر تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها.
وتستثنى الفئات التالية من الحجر المؤسسي؛ على أن تطبق عليهم الإجراءات الاحترازية التي تعتمدها وزارة الصحة:
أولًا: القادمون عبر المنافذ الجوية؛ وذلك للحالات التالية:
- المواطنون والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة، والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة.
- العمالة المنزلية غير المحصنة المرافقة لمقيم محصن.
- مَن له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية، حسب ما تراه وزارة الصحة.
- الحالات المستثناة، حسب ما تراه الجهات المعنية.
مع تطبيق الحجر المنزلي بحقهم؛ مما عدا المحصنين، مع التأكيد على ضرورة الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية المفعول لتغطية مخاطر فيروس كورونا (كوفيد-19) معتمدة من الجهات الرسمية بالمملكة؛ وذلك على جميع القادمين إلى المملكة (غير المحصنين)، وسيجري العمل بهذه الإجراءات اعتبارًا من يوم الخميس 8 شوال 1442هـ، الموافق 20 مايو 2021م.
وشدد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية.
وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالسفر، تخضع للتقييم المستمر من قِبَل هيئة الصحة العامة (وقاية)؛ وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي، وستتولى الجهات ذات العلاقة إعلان الضوابط المنظمة لذلك.
الداخلية: تطبيق إجراءات الحجر الصحي على القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-05-10
صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية؛ فقد تَقرر تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها.
وتستثنى الفئات التالية من الحجر المؤسسي؛ على أن تطبق عليهم الإجراءات الاحترازية التي تعتمدها وزارة الصحة:
أولًا: القادمون عبر المنافذ الجوية؛ وذلك للحالات التالية:
- المواطنون والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة، والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة.
- العمالة المنزلية غير المحصنة المرافقة لمقيم محصن.
- مَن له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية، حسب ما تراه وزارة الصحة.
- الحالات المستثناة، حسب ما تراه الجهات المعنية.
مع تطبيق الحجر المنزلي بحقهم؛ مما عدا المحصنين، مع التأكيد على ضرورة الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية المفعول لتغطية مخاطر فيروس كورونا (كوفيد-19) معتمدة من الجهات الرسمية بالمملكة؛ وذلك على جميع القادمين إلى المملكة (غير المحصنين)، وسيجري العمل بهذه الإجراءات اعتبارًا من يوم الخميس 8 شوال 1442هـ، الموافق 20 مايو 2021م.
وشدد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية.
وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالسفر، تخضع للتقييم المستمر من قِبَل هيئة الصحة العامة (وقاية)؛ وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي، وستتولى الجهات ذات العلاقة إعلان الضوابط المنظمة لذلك.
10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442
07:50 PM
اخر تعديل
11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
08:23 PM
الداخلية: تطبيق إجراءات الحجر الصحي على القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها
ما عدا المحصنين.. مع التأكيد على ضرورة الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية المفعول
صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية؛ فقد تَقرر تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها.
وتستثنى الفئات التالية من الحجر المؤسسي؛ على أن تطبق عليهم الإجراءات الاحترازية التي تعتمدها وزارة الصحة:
أولًا: القادمون عبر المنافذ الجوية؛ وذلك للحالات التالية:
- المواطنون والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة، والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة.
- العمالة المنزلية غير المحصنة المرافقة لمقيم محصن.
- مَن له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية، حسب ما تراه وزارة الصحة.
- الحالات المستثناة، حسب ما تراه الجهات المعنية.
مع تطبيق الحجر المنزلي بحقهم؛ مما عدا المحصنين، مع التأكيد على ضرورة الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية المفعول لتغطية مخاطر فيروس كورونا (كوفيد-19) معتمدة من الجهات الرسمية بالمملكة؛ وذلك على جميع القادمين إلى المملكة (غير المحصنين)، وسيجري العمل بهذه الإجراءات اعتبارًا من يوم الخميس 8 شوال 1442هـ، الموافق 20 مايو 2021م.
وشدد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية.
وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالسفر، تخضع للتقييم المستمر من قِبَل هيئة الصحة العامة (وقاية)؛ وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي، وستتولى الجهات ذات العلاقة إعلان الضوابط المنظمة لذلك.