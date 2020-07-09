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المكسيك: تسجيل 7 آلاف إصابة جديدة و782 وفاة إضافية بكورونا

ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 275 ألف حالة

قالت وزارة الصحة المكسيكية: إن البلاد سجلت اليوم رقمًا قياسيًّا جديدًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا في يوم واحد، بعدما رصدت 6995 حالة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 275003.

وأضافت الوزارة أن البلاد سجلت 782 وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 32796.

فيروس كورونا الجديد

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المكسيك: تسجيل 7 آلاف إصابة جديدة و782 وفاة إضافية بكورونا
سبق

قالت وزارة الصحة المكسيكية: إن البلاد سجلت اليوم رقمًا قياسيًّا جديدًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا في يوم واحد، بعدما رصدت 6995 حالة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 275003.

وأضافت الوزارة أن البلاد سجلت 782 وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 32796.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
08:28 AM

المكسيك: تسجيل 7 آلاف إصابة جديدة و782 وفاة إضافية بكورونا

ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 275 ألف حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قالت وزارة الصحة المكسيكية: إن البلاد سجلت اليوم رقمًا قياسيًّا جديدًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا في يوم واحد، بعدما رصدت 6995 حالة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 275003.

وأضافت الوزارة أن البلاد سجلت 782 وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 32796.

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