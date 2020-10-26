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الدوحة.. "الغانم" يفوز برئاسة أول مجلس شورى منتخب في قطر

بحصوله على 37 صوتًا مقابل 13 للكواري

أُعلن في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، فوز حسن عبدالله الغانم، برئاسة أول مجلس شورى منتخب في قطر، بعد حصوله على 37 صوتًا؛ فيما حصل منافسه على رئاسة البرلمان "مبارك الكواري"، على 13 صوتًا فقط.

وشَغَل حسن عبدالله الغانم، منصب وزير العدل من سنة 2000 إلى 2012، وشَغَل بعد ذلك منصب نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء الصحة النفسية في قطر.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد افتتح جلسة الانعقاد لأول مجلس شورى منتخب، وقال في كلمته: إن بلاده لن تسمح بالقبلية والعصبيات البغيضة التي يمكن استخدامها للعبث والهدم.

وقال "تميم" إنه "من منطلق حرصنا على تعزيز المواطنة القطرية المتساوية وترجمتها عمليًّا بوصفها علاقة مباشرة بين المواطن والدولة تقوم على الحقوق والواجبات؛ أصدرتُ تعليماتي لمجلس الوزراء للعمل على إعداد التعديلات القانونية اللازمة التي تضمن هذه الغاية وعرضها على المجلس".

وأضاف أن المواطنة ليست مسألة قانونية فحسب؛ بل مسألة حضارية وولاء وانتماء وواجبات تتطلب عملًا اجتماعيًّا وتربويًّا مكثفًا؛ مشيرًا إلى ضرورة مكافحة تغليب العصبيات على الصالح العام.

وأشار إلى الجانب السلبي في القبلية التي فاجأت المجتمع القطري مؤخرًا حين تجلت بسلبياته.

وأوضح أن القبلية والعصبيات البغيضة على أنواعها، يمكن أن تُستخدم غطاء للهدم وإفساد الوحدة الوطنية، وهو ما لن تسمح به قطر في المستقبل.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الدوحة.. "الغانم" يفوز برئاسة أول مجلس شورى منتخب في قطر
سبق

أُعلن في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، فوز حسن عبدالله الغانم، برئاسة أول مجلس شورى منتخب في قطر، بعد حصوله على 37 صوتًا؛ فيما حصل منافسه على رئاسة البرلمان "مبارك الكواري"، على 13 صوتًا فقط.

وشَغَل حسن عبدالله الغانم، منصب وزير العدل من سنة 2000 إلى 2012، وشَغَل بعد ذلك منصب نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء الصحة النفسية في قطر.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد افتتح جلسة الانعقاد لأول مجلس شورى منتخب، وقال في كلمته: إن بلاده لن تسمح بالقبلية والعصبيات البغيضة التي يمكن استخدامها للعبث والهدم.

وقال "تميم" إنه "من منطلق حرصنا على تعزيز المواطنة القطرية المتساوية وترجمتها عمليًّا بوصفها علاقة مباشرة بين المواطن والدولة تقوم على الحقوق والواجبات؛ أصدرتُ تعليماتي لمجلس الوزراء للعمل على إعداد التعديلات القانونية اللازمة التي تضمن هذه الغاية وعرضها على المجلس".

وأضاف أن المواطنة ليست مسألة قانونية فحسب؛ بل مسألة حضارية وولاء وانتماء وواجبات تتطلب عملًا اجتماعيًّا وتربويًّا مكثفًا؛ مشيرًا إلى ضرورة مكافحة تغليب العصبيات على الصالح العام.

وأشار إلى الجانب السلبي في القبلية التي فاجأت المجتمع القطري مؤخرًا حين تجلت بسلبياته.

وأوضح أن القبلية والعصبيات البغيضة على أنواعها، يمكن أن تُستخدم غطاء للهدم وإفساد الوحدة الوطنية، وهو ما لن تسمح به قطر في المستقبل.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
12:17 PM

الدوحة.. "الغانم" يفوز برئاسة أول مجلس شورى منتخب في قطر

بحصوله على 37 صوتًا مقابل 13 للكواري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أُعلن في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، فوز حسن عبدالله الغانم، برئاسة أول مجلس شورى منتخب في قطر، بعد حصوله على 37 صوتًا؛ فيما حصل منافسه على رئاسة البرلمان "مبارك الكواري"، على 13 صوتًا فقط.

وشَغَل حسن عبدالله الغانم، منصب وزير العدل من سنة 2000 إلى 2012، وشَغَل بعد ذلك منصب نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء الصحة النفسية في قطر.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد افتتح جلسة الانعقاد لأول مجلس شورى منتخب، وقال في كلمته: إن بلاده لن تسمح بالقبلية والعصبيات البغيضة التي يمكن استخدامها للعبث والهدم.

وقال "تميم" إنه "من منطلق حرصنا على تعزيز المواطنة القطرية المتساوية وترجمتها عمليًّا بوصفها علاقة مباشرة بين المواطن والدولة تقوم على الحقوق والواجبات؛ أصدرتُ تعليماتي لمجلس الوزراء للعمل على إعداد التعديلات القانونية اللازمة التي تضمن هذه الغاية وعرضها على المجلس".

وأضاف أن المواطنة ليست مسألة قانونية فحسب؛ بل مسألة حضارية وولاء وانتماء وواجبات تتطلب عملًا اجتماعيًّا وتربويًّا مكثفًا؛ مشيرًا إلى ضرورة مكافحة تغليب العصبيات على الصالح العام.

وأشار إلى الجانب السلبي في القبلية التي فاجأت المجتمع القطري مؤخرًا حين تجلت بسلبياته.

وأوضح أن القبلية والعصبيات البغيضة على أنواعها، يمكن أن تُستخدم غطاء للهدم وإفساد الوحدة الوطنية، وهو ما لن تسمح به قطر في المستقبل.

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