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التعاون يُبدع آسيويًّا.. بهدفين أسقط الدحيل وتصدَّر

تغلَّب فريق التعاون الأول لكرة القدم على ضيفه الدحيل القطري بنتيجة هدفين دون رد، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتصدَّر التعاون مجموعته بست نقاط، وحل الدحيل ثانيًا بثلاث نقاط، وتقاسم الشارقة وبيروزي المركز الثالث بنقطة لكل فريق.

افتتح النجم الدولي السابق محمد السهلاوي أهداف اللقاء محققًا هدف التقدم في زمن شوط المباراة الأول، وتحديدًا عند الدقيقة الـ34 بعد متابعته كرة عائدة من حارس المرمى؛ ليسددها في الشباك هدفًا أول للتعاون.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ55، تمكَّن عبدالمجيد السواط من إضافة الهدف الثاني للتعاون بعد تلقيه تمريره من محمد السهلاوي؛ ليودعها الأخير داخل المرمى هدفًا ثانيًا للتعاون.

وقبل نهاية اللقاء تمكن دفاع الدحيل من إنقاذ مرماه من هدف محقق للسهلاوي بعد تقدم حارس المرمى.

التعاون الدحيل القطري

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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التعاون يُبدع آسيويًّا.. بهدفين أسقط الدحيل وتصدَّر
سبق

تغلَّب فريق التعاون الأول لكرة القدم على ضيفه الدحيل القطري بنتيجة هدفين دون رد، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتصدَّر التعاون مجموعته بست نقاط، وحل الدحيل ثانيًا بثلاث نقاط، وتقاسم الشارقة وبيروزي المركز الثالث بنقطة لكل فريق.

افتتح النجم الدولي السابق محمد السهلاوي أهداف اللقاء محققًا هدف التقدم في زمن شوط المباراة الأول، وتحديدًا عند الدقيقة الـ34 بعد متابعته كرة عائدة من حارس المرمى؛ ليسددها في الشباك هدفًا أول للتعاون.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ55، تمكَّن عبدالمجيد السواط من إضافة الهدف الثاني للتعاون بعد تلقيه تمريره من محمد السهلاوي؛ ليودعها الأخير داخل المرمى هدفًا ثانيًا للتعاون.

وقبل نهاية اللقاء تمكن دفاع الدحيل من إنقاذ مرماه من هدف محقق للسهلاوي بعد تقدم حارس المرمى.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
08:52 PM

التعاون يُبدع آسيويًّا.. بهدفين أسقط الدحيل وتصدَّر

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
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3,837

تغلَّب فريق التعاون الأول لكرة القدم على ضيفه الدحيل القطري بنتيجة هدفين دون رد، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتصدَّر التعاون مجموعته بست نقاط، وحل الدحيل ثانيًا بثلاث نقاط، وتقاسم الشارقة وبيروزي المركز الثالث بنقطة لكل فريق.

افتتح النجم الدولي السابق محمد السهلاوي أهداف اللقاء محققًا هدف التقدم في زمن شوط المباراة الأول، وتحديدًا عند الدقيقة الـ34 بعد متابعته كرة عائدة من حارس المرمى؛ ليسددها في الشباك هدفًا أول للتعاون.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ55، تمكَّن عبدالمجيد السواط من إضافة الهدف الثاني للتعاون بعد تلقيه تمريره من محمد السهلاوي؛ ليودعها الأخير داخل المرمى هدفًا ثانيًا للتعاون.

وقبل نهاية اللقاء تمكن دفاع الدحيل من إنقاذ مرماه من هدف محقق للسهلاوي بعد تقدم حارس المرمى.

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