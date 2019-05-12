النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرطة الرياض: توقيف 3 وافدين يتاجرون بشرائح الاتصال

بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، أن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت عن القبض على ثلاثة وافدين من الجنسية البنجلاديشية "في العقد الرابع من عمرهم"، في منزل بحي العزيزية جنوب الرياض، يزاولون المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

وقال المتحدث: ضبط بحوزة المتهمين 4548 شريحة لعددٍ من الشركات، و119 جهاز جوال و15 جهاز قارئ بصمة، ومجموعة كبيرة لبصمات مطبوعة لأشخاص مجهولين، وصور هويات، وأجهزة كمبيوتر محمول وطابعات.

وأضاف: تم توقيفهم واتخذت بحقهم كل الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة الرياض: توقيف 3 وافدين يتاجرون بشرائح الاتصال
سبق

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، أن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت عن القبض على ثلاثة وافدين من الجنسية البنجلاديشية "في العقد الرابع من عمرهم"، في منزل بحي العزيزية جنوب الرياض، يزاولون المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

وقال المتحدث: ضبط بحوزة المتهمين 4548 شريحة لعددٍ من الشركات، و119 جهاز جوال و15 جهاز قارئ بصمة، ومجموعة كبيرة لبصمات مطبوعة لأشخاص مجهولين، وصور هويات، وأجهزة كمبيوتر محمول وطابعات.

وأضاف: تم توقيفهم واتخذت بحقهم كل الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
04:53 PM
اخر تعديل
12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
07:11 PM

شرطة الرياض: توقيف 3 وافدين يتاجرون بشرائح الاتصال

بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
2,680

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، أن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت عن القبض على ثلاثة وافدين من الجنسية البنجلاديشية "في العقد الرابع من عمرهم"، في منزل بحي العزيزية جنوب الرياض، يزاولون المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

وقال المتحدث: ضبط بحوزة المتهمين 4548 شريحة لعددٍ من الشركات، و119 جهاز جوال و15 جهاز قارئ بصمة، ومجموعة كبيرة لبصمات مطبوعة لأشخاص مجهولين، وصور هويات، وأجهزة كمبيوتر محمول وطابعات.

وأضاف: تم توقيفهم واتخذت بحقهم كل الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,165
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,133
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,369
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,262

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة