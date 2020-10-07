وزير الخارجية يتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية مع نظيره الباكستاني

بحثا تعزيز التعاون والتنسيق في شتى المجالات خدمة لمصالح البلدين والشعبين

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي.

بحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وما تتسم به من اهتمام وحرص على تعزيز التعاون والتنسيق في شتى المجالات؛ خدمةً لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما تم تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.