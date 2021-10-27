الاتحاد الأفريقي يعلق مشاركة السودان في جميع نشاطاته

أدان الانقلاب العسكري وحل الحكومة

قرّر الاتحاد الأفريقي، اليوم "الأربعاء"، تعليق مشاركة السودان في جميع نشاطاته حتى استعادة السلطة المدنية في البلاد.

وأدان الاتحاد بشدة سيطرة الجيش السوداني على السلطة، وحلّ الحكومة الانتقالية، ورفض بشكل كامل تغيير الحكومة غير الدستوري.

وبيّن أن تغيير الحكومة أمر غير مقبول وإهانة للقيم المشتركة والمعايير الديمقراطية للاتحاد الأفريقي.

ورحب الاتحاد بالإفراج عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي أوقفه عسكريون الاثنين وأفرجوا عنه مساء أمس.

ودعا للإفراج الكامل وغير المشروط عن جميع المعتقلين، بينهم الوزراء والمسؤولون المدنيون الآخرون.

وذكر الاتحاد أنه سيرسل بعثة إلى السودان للتحاور مع كافة الأطراف بهدف إيجاد حلّ ودّي للمأزق السياسي الحالي.