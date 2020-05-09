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جديد الصين.. إصابة واحدة جديدة بكورونا و15 حالة دون أعراض

إجمالي إصابات الفيروس يبلغ الآن 82887 والوفيات كما هي 4633

أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم السبت، تسجيل إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا، يوم الجمعة، دون تغيير عن يوم الخميس.

وذكرت اللجنة، في بيان، أنه تم تسجيل حالة إصابة واحدة واردة من الخارج في الثامن من مايو.

ووفق "رويترز" قالت اللجنة أيضاً إنه تم تسجيل 15 حالة إصابة جديدة دون أعراض، يوم الجمعة، مقابل 16 حالة يوم الخميس.

وجاء في بيان اللجنة أن العدد الإجمالي لإصابات الفيروس في الصين يبلغ الآن 82887، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4633.

الصين فيروس كورونا الجديد

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جديد الصين.. إصابة واحدة جديدة بكورونا و15 حالة دون أعراض
سبق

أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم السبت، تسجيل إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا، يوم الجمعة، دون تغيير عن يوم الخميس.

وذكرت اللجنة، في بيان، أنه تم تسجيل حالة إصابة واحدة واردة من الخارج في الثامن من مايو.

ووفق "رويترز" قالت اللجنة أيضاً إنه تم تسجيل 15 حالة إصابة جديدة دون أعراض، يوم الجمعة، مقابل 16 حالة يوم الخميس.

وجاء في بيان اللجنة أن العدد الإجمالي لإصابات الفيروس في الصين يبلغ الآن 82887، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4633.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
11:11 AM

جديد الصين.. إصابة واحدة جديدة بكورونا و15 حالة دون أعراض

إجمالي إصابات الفيروس يبلغ الآن 82887 والوفيات كما هي 4633

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم السبت، تسجيل إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا، يوم الجمعة، دون تغيير عن يوم الخميس.

وذكرت اللجنة، في بيان، أنه تم تسجيل حالة إصابة واحدة واردة من الخارج في الثامن من مايو.

ووفق "رويترز" قالت اللجنة أيضاً إنه تم تسجيل 15 حالة إصابة جديدة دون أعراض، يوم الجمعة، مقابل 16 حالة يوم الخميس.

وجاء في بيان اللجنة أن العدد الإجمالي لإصابات الفيروس في الصين يبلغ الآن 82887، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4633.

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