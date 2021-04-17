"الموارد البشرية" تفتح باب القبول والتسجيل لبرنامج "فني رعاية مرضى"

يهدف إلى تزويد المتخصصين بالمهارات الأساسية اللازمة ويمنح المميزات

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرنامج "فني رعاية مرضى" للجنسين، وذلك من يوم غد الأحد الموافق 18/04/2021م وحتى يوم الخميس الموافق 06/05/2021م، وذلك ضمن إطار الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.

ويهدف البرنامج إلى تزويد المتخصصين بالمهارات الأساسية اللازمة لفني رعاية مرضى، كما يمنح العديد من المميزات للمتقدمين، حيث يقدم مكافأة شهرية طوال فترة البرنامج، إضافةً إلى دعم ما لا يقل عن 80% من قيمة المواصلات للمتدربين.

وحُددت شروط القبول في البرنامج بأن يكون المتقدم/ المتقدمة من السعوديين أو ممن تنطبق عليهم شروط المواطنة، وألا يكون المتقدم على رأس العمل خلال الـ 90 يومًا الماضية، وأن يكون حاملاً لدرجة البكالوريوس بمعدل لا يقل عن 3 من 5 أو ما يعادلها في تخصصات "أحياء دقيقة، تقنية حيوية، فيزياء، كيمياء، كيمياء حيوية".

وتدعو الوزارة الراغبين في الاستفادة من البرنامج إلى الاطلاع على التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي: https://ha.edu.sa/ar/nursing-care-assistant

يذكر بأن الوزارة قد أطلقت في وقت سابق بالتعاون مع الهيئة عدة برامج منها "برنامج الترميز الطبي ومساعد طبيب أسنان" وذلك امتداداً لسعيها في دعم وتحفيز السعوديين والسعوديات للدخول في كافة التخصصات والبرامج المختلفة وفقًا لرؤية المملكة 2030.



