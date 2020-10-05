النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشورى" يوافق على مذكرة بين "الغذاء والدواء" و"مواصفات الغذاء الأسترالية"

المجلس ناقش اليوم التقرير السنوي للرئاسة العامة للاستخبارات العامة

وافق مجلس الشورى، خلال جلسته العادية "60" للسنة الرابعة من الدورة السابعة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس د. عبدالله المعطاني؛ على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، وهيئة مواصفات الغذاء الأسترالية - النيوزيلندية للتعاون في مجال معايير سلامة الأغذية وتبادل المعلومات.

وناقش "الشورى"، خلال جلسته، التقرير السنوي للرئاسة العامة للاستخبارات العامة للعام المالي 1440 / 1441هـ، استمع خلالها إلى عدد من مداخلات الأعضاء التي تناولت موضوعات عدة تضمنها التقرير.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، ووزارة الصحة في جمهورية العراق، للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشورى" يوافق على مذكرة بين "الغذاء والدواء" و"مواصفات الغذاء الأسترالية"
سبق

وافق مجلس الشورى، خلال جلسته العادية "60" للسنة الرابعة من الدورة السابعة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس د. عبدالله المعطاني؛ على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، وهيئة مواصفات الغذاء الأسترالية - النيوزيلندية للتعاون في مجال معايير سلامة الأغذية وتبادل المعلومات.

وناقش "الشورى"، خلال جلسته، التقرير السنوي للرئاسة العامة للاستخبارات العامة للعام المالي 1440 / 1441هـ، استمع خلالها إلى عدد من مداخلات الأعضاء التي تناولت موضوعات عدة تضمنها التقرير.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، ووزارة الصحة في جمهورية العراق، للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية.

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
12:51 PM

"الشورى" يوافق على مذكرة بين "الغذاء والدواء" و"مواصفات الغذاء الأسترالية"

المجلس ناقش اليوم التقرير السنوي للرئاسة العامة للاستخبارات العامة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
4

وافق مجلس الشورى، خلال جلسته العادية "60" للسنة الرابعة من الدورة السابعة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس د. عبدالله المعطاني؛ على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، وهيئة مواصفات الغذاء الأسترالية - النيوزيلندية للتعاون في مجال معايير سلامة الأغذية وتبادل المعلومات.

وناقش "الشورى"، خلال جلسته، التقرير السنوي للرئاسة العامة للاستخبارات العامة للعام المالي 1440 / 1441هـ، استمع خلالها إلى عدد من مداخلات الأعضاء التي تناولت موضوعات عدة تضمنها التقرير.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، ووزارة الصحة في جمهورية العراق، للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,625
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,287
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,457
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,112

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سیقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سیقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم
أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت
تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة