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جماهير "الاتحاد" تودِّع "كريم الأحمدي": كنتَ نعم القائد المخلص للفريق

ودَّعت جماهير نادي الاتحاد نجم فريقها، المغربي كريم الأحمدي، عقب أنباء أشارت لاتفاق الإدارة معه على فسخ العقد بينهما بالتراضي.

ودشنت جماهير الاتحاد "هاشتاج" حمل عنوان "شكرًا كريم الأحمدي"، استرسلت فيه الجماهير بعبارات الإطراء بحق اللاعب.

وقالت الجماهير إن اللاعب كان خير مَن ارتدى قميص الاتحاد عندما جاء له من فينورد الهولندي في صيف 2018.

وتبحث إدارة الاتحاد التعاقد مع البرازيلي أنسيلمو محترف الوحدة الحالي، لكنها تواجه منافسة شرسة من قِبل أندية أخرى تسعى للحصول على خدماته.

الاتحاد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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جماهير "الاتحاد" تودِّع "كريم الأحمدي": كنتَ نعم القائد المخلص للفريق
سبق

ودَّعت جماهير نادي الاتحاد نجم فريقها، المغربي كريم الأحمدي، عقب أنباء أشارت لاتفاق الإدارة معه على فسخ العقد بينهما بالتراضي.

ودشنت جماهير الاتحاد "هاشتاج" حمل عنوان "شكرًا كريم الأحمدي"، استرسلت فيه الجماهير بعبارات الإطراء بحق اللاعب.

وقالت الجماهير إن اللاعب كان خير مَن ارتدى قميص الاتحاد عندما جاء له من فينورد الهولندي في صيف 2018.

وتبحث إدارة الاتحاد التعاقد مع البرازيلي أنسيلمو محترف الوحدة الحالي، لكنها تواجه منافسة شرسة من قِبل أندية أخرى تسعى للحصول على خدماته.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
12:45 AM

جماهير "الاتحاد" تودِّع "كريم الأحمدي": كنتَ نعم القائد المخلص للفريق

A A A
محمد السيّد - الرياض
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11,033

ودَّعت جماهير نادي الاتحاد نجم فريقها، المغربي كريم الأحمدي، عقب أنباء أشارت لاتفاق الإدارة معه على فسخ العقد بينهما بالتراضي.

ودشنت جماهير الاتحاد "هاشتاج" حمل عنوان "شكرًا كريم الأحمدي"، استرسلت فيه الجماهير بعبارات الإطراء بحق اللاعب.

وقالت الجماهير إن اللاعب كان خير مَن ارتدى قميص الاتحاد عندما جاء له من فينورد الهولندي في صيف 2018.

وتبحث إدارة الاتحاد التعاقد مع البرازيلي أنسيلمو محترف الوحدة الحالي، لكنها تواجه منافسة شرسة من قِبل أندية أخرى تسعى للحصول على خدماته.

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