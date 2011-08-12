يوم مأساوي يعصف بـ6 متنزهين من الأحساء في (وادي لجب).. واستمرار البحث عن غريق

عُثر على متوفَّى.. ولا يزال الآخر مفقودًا

كشف متطوع، يدعى فيصل الريثي، يواصل أعمال البحث عن آخر المفقودين، وهو شاب من ستة، فُقدوا في وادي لجب بمنطقة جازان أمس، عن أنه بعدما عُثر على المفقود الأخير وضعوا في موقعه أشجارًا، وأوقدوا نارًا لحمايته، إلا أن السيول دهمت الوادي وهو لا يزال بداخله قبل أن يتم انتشاله لوقوعه في موقع وعر جدًّا؛ وقد لا تتم عملية الإنقاذ إلا عبر مروحية، حسبما أوضح الريثي.

وقال (الريثي) إن الجهات المعنية تواصل البحث عن الغريق المفقود في وادي لجب، وتوقع أن تكون الجثة قد جُرفت لموقع ابعد. مبينًا أن المفقود من الأحساء، وقد كان في نزهة بالجبل مع الآخرين.

وكان المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى عبدالله القحطاني، قد قال: "وردنا بلاغ عن أشخاص مفقودين بوادي لجب بمحافظة الريث، وعند الوصول للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن فقدان 6 أشخاص داخل وادي لجب، كانوا برفقة المبلغ عن الحادث".

وأشار إلى أن عمليات البحث استمرت حتى تم العثور على أربعة أشخاص من المفقودين بحالة صحية جيدة، وأفادوا بجرف السيل الشخصين المتبقيَيْن "وبمتابعة البحث وردنا بلاغ من أحد المواطنين بالعثور على أحد المفقودين؛ وتم انتقال الفرق للموقع والعثور على المفقود وقد فارق الحياة".

وأفاد القحطاني بأن البحث ما زال جاريًا عن المفقود الثاني في الوادي، ومصيره مجهول. مجددًا تحذيراته من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول ومزاولة السباحة في أماكن تجمعات مياه الأمطار، وداعيًا لعدم عبور مجاري الأودية، سواء بالمركبات أو سيرًا على الأقدام أثناء جريان السيول؛ لكي لا يتعرضوا لأي مكروه -لا قدر الله-.

كما شدد على ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة في هذه الحالات، متمنيًا السلامة للجميع.