أمير جازان يدشن الفعالية التعريفية بحملة "أبطال الحد.. فخر واعتزاز"

في موسمها الثاني.. وترعاها "سبق" إعلاميًّا

دشَّن مساء اليوم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بحضور الأمير بندر بن ناصر بن عبدالعزيز رئيس اللجنة العليا لحملة "أبطال الحد.. فخر واعتزاز"، فعاليات الحملة الإعلامية والتعريفية بحملة "فخر واعتزاز" في موسمها الثاني، التي ترعاها "سبق" إعلاميًّا، وذلك خلال الجلسة الأسبوعية لأمير المنطقة بقصره بمدينة جيزان.

واستهل أمير منطقة جازان الجلسة بكلمة، أعرب فيها عن سعادته بتدشين الحملة الإعلامية التعريفية بالحملة، التي تؤكد حب وفخر واعتزاز جميع أبناء ذلك الوطن بما يقوم به منسوبو القوات العسكرية كافة من مواقف وأعمال بطولية للدفاع عن الدين ثم المليك والوطن، والوقوف صفًّا واحدًا في وجه كل من يريد المساس بأمن الوطن وسلامة المواطن.

وأشار إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من دعم ورعاية لكل ما فيه خير الوطن والمواطن، مشددًا على الدور المهم للمواطن الذي يعد رجل الأمن الأول في حماية الأرض والعرض والمقدسات، من خلال التعاون التام، والعمل الجاد والمخلص لكل ما يحقق الصالح العام. راجيًا العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.

وشدّد على أهمية حملة "أبطال الحد.. فخر واعتزاز" التي يرعى انطلاق فعالياتها يوم 21 من شهر رجب المقبل، وتستمر أربعة أيام بالكورنيش الشمالي لمدينة جيزان؛ لإبراز جهود أبطال الحد الجنوبي من أفراد القوات المسلحة بمشاركة أُسر وذوي الشهداء؛ لنقل صورة متكاملة ومشاهد عن أبطالنا المرابطين الذين يضحون بأرواحهم لينعم المواطن والمقيم بالأمن والطمأنينة، وما يقوم به الجنود الأشاوس ويقدمونه من بطولات وتضحيات لنصرة الدين، والدفاع عن الوطن والمقدسات.

عقب ذلك ألقى الأمير بندر بن ناصر بن عبدالعزيز كلمة، أبرز من خلالها الأهداف التي تسعى الحملة لتحقيقها من خلال التعريف بما يقوم به جنود الوطن البواسل الذين يحملون السلاح؛ لينعم الوطن والمواطن بالأمن والأمان، رافعًا أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على ما توليه من اهتمام وحرص كبير لكل ما فيه خدمة أبنائهم المواطنين، وفي مقدمتهم الجنود المرابطون بالحد الجنوبي الذين يقدمون أرواحهم فداء لدينهم ومليكهم وتراب وطنهم.

وأعرب عن شكره وتقديره لأمير منطقة جازان على رعايته وتدشينه الحملة في موسمها الثاني، بما يمكن القائمين عليها من التعريف بما يقوم به جنود الوطن وما يسجلونه من بطولات في ميادين الشرف والعز والكرامة فخرًا بهم وبما يبذلونه في سبيل الله ثم في سبيل الوطن، والجهات الحكومية والإعلامية كافة المشاركة في الحملة. سائلاً الله تعالى العون والسداد للجميع.

إثر ذلك ألقى رئيس اللجنة المنظمة لحملة "فخر واعتزاز" فهد بن علي السمحان كلمة، استعرض فيها أهمية تدشين موقع الحملة الإلكتروني والإعلام الجديد للفعالية، مشيرًا إلى أهمية الوسائل الإعلامية في إبراز الجهود العظيمة التي تعكس القوة العسكرية المتقدمة للمملكة، وما يقدمه أبطالنا المرابطون الأشاوس من تضحيات بالحد الجنوبي تلبية لنداء الوطن وصد الأعداء.

بعدها ألقى مدير الشؤون المدنية بقوة جازان العميد ركن محمد بن خليل أبو دية كلمة، أشار من خلالها إلى الدور المناط بالقوات المسلحة في التعريف من خلال الحملة بالأعمال والمهام المناطة بمنسوبي القوات المسلحة وهم يؤدون واجبهم الوطني في الدفاع عن حياض الوطن، ورد كل ما يريد المساس بأمنه واستقراره.

عقب ذلك دشن أمير منطقة جازان الموقع الإلكتروني للحملة، وشاهد والحضور عرضًا مرئيًّا عن فعالياتها.

وفي ختام الحفل والجلسة الأسبوعية كرم أمير المنطقة الشاعر والأديب إبراهيم بن عبدالله مفتاح نظير إسهاماته الأدبية والثقافية والاجتماعية على مستوى المنطقة والسعودية والوطن العربي، والتُقطت الصور التذكارية لأمير المنطقة وأعضاء اللجنة المنظمة لحملة "فخر واعتزاز" في موسمها الثاني بمنطقة جازان، ومع عدد من أبناء الشهداء والمصابين.