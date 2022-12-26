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السفر بحذر.. للسعوديين 7 دول "منخفضة الخطورة" والتأشيرة مطلوبة في 2 فقط

الإصابات لا تتعدى 100 شخص

مع تزايد أعداد المصابين بالمتحور الجديد، صنفت هيئة الصحة العامة "وقاية" التابعة لوزارة الصحة السعودية، الدول إلى 4 مستويات؛ وهي: دول منخفضة الخطورة، ومتوسطة الخطورة، ومرتفعة الخطورة، وعالية المخاطر.

والدول منخفضة الخطورة عددها 7 دول، ولا تتعدى أعداد المصابين اليومية 100 إصابة، بالإضافة إلى ظهور حالات طفيفة بالمتحور فيها، ويمكن السفر بحذر إليها وهي:

- (سلطنة عمان، وقطر، وبروناي، وكوسوفو) ولا يحتاج المواطن إلى تأشيرة مسبقة.

- تيمور الشرقية، ويحتاج المواطن إلى تأشيرة مسبقة.

- مملكة بوتان، ويحتاج المواطن إلى تأشيرة مسبقة عن طريق وكالة سياحة معتمدة لدى سفارة حكومة بوتان.

- باراغواي، ويحتاج المواطن إلى تأشيرة مسبقة من سفارتها وضمانٍ صحي وبنكي.

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السفر بحذر.. للسعوديين 7 دول "منخفضة الخطورة" والتأشيرة مطلوبة في 2 فقط
سبق

مع تزايد أعداد المصابين بالمتحور الجديد، صنفت هيئة الصحة العامة "وقاية" التابعة لوزارة الصحة السعودية، الدول إلى 4 مستويات؛ وهي: دول منخفضة الخطورة، ومتوسطة الخطورة، ومرتفعة الخطورة، وعالية المخاطر.

والدول منخفضة الخطورة عددها 7 دول، ولا تتعدى أعداد المصابين اليومية 100 إصابة، بالإضافة إلى ظهور حالات طفيفة بالمتحور فيها، ويمكن السفر بحذر إليها وهي:

- (سلطنة عمان، وقطر، وبروناي، وكوسوفو) ولا يحتاج المواطن إلى تأشيرة مسبقة.

- تيمور الشرقية، ويحتاج المواطن إلى تأشيرة مسبقة.

- مملكة بوتان، ويحتاج المواطن إلى تأشيرة مسبقة عن طريق وكالة سياحة معتمدة لدى سفارة حكومة بوتان.

- باراغواي، ويحتاج المواطن إلى تأشيرة مسبقة من سفارتها وضمانٍ صحي وبنكي.

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
03:10 PM
اخر تعديل
26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
12:36 AM

السفر بحذر.. للسعوديين 7 دول "منخفضة الخطورة" والتأشيرة مطلوبة في 2 فقط

الإصابات لا تتعدى 100 شخص

A A A
خالد خليل - الرياض
1
22,223

مع تزايد أعداد المصابين بالمتحور الجديد، صنفت هيئة الصحة العامة "وقاية" التابعة لوزارة الصحة السعودية، الدول إلى 4 مستويات؛ وهي: دول منخفضة الخطورة، ومتوسطة الخطورة، ومرتفعة الخطورة، وعالية المخاطر.

والدول منخفضة الخطورة عددها 7 دول، ولا تتعدى أعداد المصابين اليومية 100 إصابة، بالإضافة إلى ظهور حالات طفيفة بالمتحور فيها، ويمكن السفر بحذر إليها وهي:

- (سلطنة عمان، وقطر، وبروناي، وكوسوفو) ولا يحتاج المواطن إلى تأشيرة مسبقة.

- تيمور الشرقية، ويحتاج المواطن إلى تأشيرة مسبقة.

- مملكة بوتان، ويحتاج المواطن إلى تأشيرة مسبقة عن طريق وكالة سياحة معتمدة لدى سفارة حكومة بوتان.

- باراغواي، ويحتاج المواطن إلى تأشيرة مسبقة من سفارتها وضمانٍ صحي وبنكي.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,888
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,974
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,580
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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