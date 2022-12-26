السفر بحذر.. للسعوديين 7 دول "منخفضة الخطورة" والتأشيرة مطلوبة في 2 فقط
الإصابات لا تتعدى 100 شخص
مع تزايد أعداد المصابين بالمتحور الجديد، صنفت هيئة الصحة العامة "وقاية" التابعة لوزارة الصحة السعودية، الدول إلى 4 مستويات؛ وهي: دول منخفضة الخطورة، ومتوسطة الخطورة، ومرتفعة الخطورة، وعالية المخاطر.
والدول منخفضة الخطورة عددها 7 دول، ولا تتعدى أعداد المصابين اليومية 100 إصابة، بالإضافة إلى ظهور حالات طفيفة بالمتحور فيها، ويمكن السفر بحذر إليها وهي:
- (سلطنة عمان، وقطر، وبروناي، وكوسوفو) ولا يحتاج المواطن إلى تأشيرة مسبقة.
- تيمور الشرقية، ويحتاج المواطن إلى تأشيرة مسبقة.
- مملكة بوتان، ويحتاج المواطن إلى تأشيرة مسبقة عن طريق وكالة سياحة معتمدة لدى سفارة حكومة بوتان.
- باراغواي، ويحتاج المواطن إلى تأشيرة مسبقة من سفارتها وضمانٍ صحي وبنكي.
السفر بحذر.. للسعوديين 7 دول "منخفضة الخطورة" والتأشيرة مطلوبة في 2 فقط
خالد خليل
سبق
2021-12-25
مع تزايد أعداد المصابين بالمتحور الجديد، صنفت هيئة الصحة العامة "وقاية" التابعة لوزارة الصحة السعودية، الدول إلى 4 مستويات؛ وهي: دول منخفضة الخطورة، ومتوسطة الخطورة، ومرتفعة الخطورة، وعالية المخاطر.
والدول منخفضة الخطورة عددها 7 دول، ولا تتعدى أعداد المصابين اليومية 100 إصابة، بالإضافة إلى ظهور حالات طفيفة بالمتحور فيها، ويمكن السفر بحذر إليها وهي:
- (سلطنة عمان، وقطر، وبروناي، وكوسوفو) ولا يحتاج المواطن إلى تأشيرة مسبقة.
- تيمور الشرقية، ويحتاج المواطن إلى تأشيرة مسبقة.
- مملكة بوتان، ويحتاج المواطن إلى تأشيرة مسبقة عن طريق وكالة سياحة معتمدة لدى سفارة حكومة بوتان.
- باراغواي، ويحتاج المواطن إلى تأشيرة مسبقة من سفارتها وضمانٍ صحي وبنكي.
25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
03:10 PM
اخر تعديل
26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
12:36 AM
السفر بحذر.. للسعوديين 7 دول "منخفضة الخطورة" والتأشيرة مطلوبة في 2 فقط
الإصابات لا تتعدى 100 شخص
مع تزايد أعداد المصابين بالمتحور الجديد، صنفت هيئة الصحة العامة "وقاية" التابعة لوزارة الصحة السعودية، الدول إلى 4 مستويات؛ وهي: دول منخفضة الخطورة، ومتوسطة الخطورة، ومرتفعة الخطورة، وعالية المخاطر.
والدول منخفضة الخطورة عددها 7 دول، ولا تتعدى أعداد المصابين اليومية 100 إصابة، بالإضافة إلى ظهور حالات طفيفة بالمتحور فيها، ويمكن السفر بحذر إليها وهي:
- (سلطنة عمان، وقطر، وبروناي، وكوسوفو) ولا يحتاج المواطن إلى تأشيرة مسبقة.
- تيمور الشرقية، ويحتاج المواطن إلى تأشيرة مسبقة.
- مملكة بوتان، ويحتاج المواطن إلى تأشيرة مسبقة عن طريق وكالة سياحة معتمدة لدى سفارة حكومة بوتان.
- باراغواي، ويحتاج المواطن إلى تأشيرة مسبقة من سفارتها وضمانٍ صحي وبنكي.