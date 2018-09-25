4 محطات كهربائية رئيسة وأكثر من 20 مغذيًا في خدمة المسجد الحرام

وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية وإدارة المرافق تتابع الأعمال الكهربائية

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق، بمتابعة الأعمال الكهربائية وتشغيلها بالمسجد الحرام وفق المواصفات المعتمدة لها على مدار الساعة.

وتتألّف تغذية شبكة الكهرباء بالمسجد الحرام من شبكة زيادة الموثوقية: وهي مخصصة لأحمال الإنارة والتهوية والسلالم والمصاعد والصوت والكاميرات في المسجد الحرام، ويتم تأمين تغذية هذه الشبكة من أربع محطات رئيسة لشركة الكهرباء، وذلك من خلال عدد من المغذيات قادمة من هذه المحطات إلى "٣" محطات تحكم بالمسجد الحرام ويتم توزيعها على محطات التحويل الموجودة بعدة مواقع تحتوي على "40" محولًا بقدرات مختلفة "من ١٦٠٠ - ٢٥٠٠ ك.ف.ا"، وجميع هذه المحولات تتم تغذيتها من مغذيين هما "أساسي واحتياطي".

وفي حال وجود أي طارئ يتم تأمين تغذية شبكة زيادة الموثوقية من محطة التوليد الاحتياطية بكدي من خلال عدد "٨" مولدات قدرة المولد الواحد "4 م.ف.ا" خلال فترة "1 - 3" دقائق.

ويتم تأمين الأحمال المهمة للفترة من بداية الانقطاع وحتى دخول المولدات للخدمة عبر وحدات التيار غير المنقطع "UPS" والموزعة في عدة مواقع بالمسجد الحرام، وتتم مراقبتها والتحكم بها على النحو التالي: الجهد المتوسط من خلال نظام "Supervisory control and data acquisition) SCADA- الجهد المنخفض من خلال نظام Building management system ) BMS.

وتتولّى الرئاسة تنفيذ التجارب التشغيلية للتغذية الكهربائية للحرم المكي من خلال محطة كدي الاحتياطية، للتأكد من موثوقية سبل التغذية الكهربائية، ومحطات التغذية الرئيسة والفرعية بنظام محطات الموثوقية، وأنظمة التغذية الكهربائية الاحتياطية؛ مثل مولدات محطة كدي ونظام التيار المستمر؛ لضمان عدم انقطاع التغذية الكهربائية ولوحات النواقل الأوتوماتيكية بين وسائل التغذية المختلفة "ATS"، وذلك بمشاركة عدد من الجهات المعنية.