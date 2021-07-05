المملكة المتحدة تسجّل 27,334 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سجلت المملكة المتحدة 27,334 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و9 وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم بأن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 4,930,534 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 128,231 حالة وفاة.
المملكة المتحدة تسجّل 27,334 إصابة جديدة بفيروس كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-07-05
سجلت المملكة المتحدة 27,334 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و9 وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم بأن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 4,930,534 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 128,231 حالة وفاة.
05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
07:48 PM
المملكة المتحدة تسجّل 27,334 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سجلت المملكة المتحدة 27,334 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و9 وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم بأن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 4,930,534 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 128,231 حالة وفاة.