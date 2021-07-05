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"الصحة": تسجيل 1247 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1429 خلال الـ24 ساعة الماضية

المملكة المتحدة تسجّل 27,334 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المملكة المتحدة 27,334 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و9 وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم بأن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 4,930,534 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 128,231 حالة وفاة.

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المملكة المتحدة تسجّل 27,334 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت المملكة المتحدة 27,334 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و9 وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم بأن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 4,930,534 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 128,231 حالة وفاة.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
07:48 PM

المملكة المتحدة تسجّل 27,334 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت المملكة المتحدة 27,334 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و9 وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم بأن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 4,930,534 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 128,231 حالة وفاة.

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