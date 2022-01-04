"تقويم التعليم" توقع اتفاقية لتنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي بـ"المواصفات والمقاييس"

ضمن مساهمة الهيئة الفاعلة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار"، اليوم؛ اتفاقية لتنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي لمركز التدريب بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، في مقر الهيئة بالرياض.



وتتضمن الاتفاقية قيام هيئة تقويم التعليم والتدريب بتنفيذ إجراءات عمليات الاعتماد المؤسسي لمركز التدريب بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بناءً على معايير الاعتماد المؤسسي المعتمدة لدى الهيئة.



يأتي ذلك ضمن مساهمة الهيئة الفاعلة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية في تصنيف مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني واعتمادها؛ سعياً للارتقاء بجودة المخرجات والممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، وزيادة التفاعل محلياً ودولياً، ورفع مستوى كفاءة العمليات المؤسسية.



ويُعدُّ مركز "مسار" أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويهدف إلى رفع جودة التدريب من خلال أطر ومعايير محددة؛ لضمان تحقيق المنشآت التدريبية لمتطلبات سوق العمل، كما يعد "مركز التدريب" التابع لهيئة المواصفات والمقاييس أحد روافد المعرفة المرجعية في مجال البنية التحتية للجودة، ويُعنى -كذلك- بمجال التدريب والتأهيل وفق أحدث الأساليب العلمية.