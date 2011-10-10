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نوبل للآداب 2018 و2019 من نصيب بولندية ونمساوي

الأولى أولغا توكارتشوك والنسخة الثانية لـ"بيتر هاندكه"

ذهبت جائزة نوبل للآداب لعام 2018 إلى الكاتبة البولندية أولغا توكارتشوك على "الخيال السردي الذي شابه عاطفة موسوعية تصور عبور الحدود كشكل من أشكال الحياة"، في حين ذهبت نسخة الجائزة لعام 2019 إلى المؤلف النمساوي بيتر هاندكه.

وقال السكرتير الدائم الجديد للأكاديمية السويدية، ماتس مالم، إن هاندكه حصد الجائزة "لأعماله المؤثرة التي تميزها براعة لغوية تستكشف محيط وخصوصية التجربة الإنسانية".

وأوضح رئيس لجنة جائزة نوبل للآداب، أندرس أولسون، أن القائمة المختصرة كانت مكونة من 8 مرشحين، تم اختيار اثنين منهم لجائزتي 2018 و 2019.

ووفق رويترز تبلغ قيمة كل جائزة من جوائز هذا العام 9 ملايين كرونة سويدية (908 آلاف دولار).

ويُستقبل الفائزون في حفل بستوكهولم في 10 ديسمبر، وهي ذكرى وفاة ألفريد نوبل عام 1896، بالإضافة لخمسة فائزين آخرين في مجالات أخرى.

أما الجائزة السادسة، وهي نوبل للسلام، فتُسلم في العاصمة النرويجية، أوسلو، في نفس اليوم.

نوبل جائزة نوبل

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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نوبل للآداب 2018 و2019 من نصيب بولندية ونمساوي
سبق

ذهبت جائزة نوبل للآداب لعام 2018 إلى الكاتبة البولندية أولغا توكارتشوك على "الخيال السردي الذي شابه عاطفة موسوعية تصور عبور الحدود كشكل من أشكال الحياة"، في حين ذهبت نسخة الجائزة لعام 2019 إلى المؤلف النمساوي بيتر هاندكه.

وقال السكرتير الدائم الجديد للأكاديمية السويدية، ماتس مالم، إن هاندكه حصد الجائزة "لأعماله المؤثرة التي تميزها براعة لغوية تستكشف محيط وخصوصية التجربة الإنسانية".

وأوضح رئيس لجنة جائزة نوبل للآداب، أندرس أولسون، أن القائمة المختصرة كانت مكونة من 8 مرشحين، تم اختيار اثنين منهم لجائزتي 2018 و 2019.

ووفق رويترز تبلغ قيمة كل جائزة من جوائز هذا العام 9 ملايين كرونة سويدية (908 آلاف دولار).

ويُستقبل الفائزون في حفل بستوكهولم في 10 ديسمبر، وهي ذكرى وفاة ألفريد نوبل عام 1896، بالإضافة لخمسة فائزين آخرين في مجالات أخرى.

أما الجائزة السادسة، وهي نوبل للسلام، فتُسلم في العاصمة النرويجية، أوسلو، في نفس اليوم.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
04:08 PM
اخر تعديل
10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
05:08 PM

نوبل للآداب 2018 و2019 من نصيب بولندية ونمساوي

الأولى أولغا توكارتشوك والنسخة الثانية لـ"بيتر هاندكه"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذهبت جائزة نوبل للآداب لعام 2018 إلى الكاتبة البولندية أولغا توكارتشوك على "الخيال السردي الذي شابه عاطفة موسوعية تصور عبور الحدود كشكل من أشكال الحياة"، في حين ذهبت نسخة الجائزة لعام 2019 إلى المؤلف النمساوي بيتر هاندكه.

وقال السكرتير الدائم الجديد للأكاديمية السويدية، ماتس مالم، إن هاندكه حصد الجائزة "لأعماله المؤثرة التي تميزها براعة لغوية تستكشف محيط وخصوصية التجربة الإنسانية".

وأوضح رئيس لجنة جائزة نوبل للآداب، أندرس أولسون، أن القائمة المختصرة كانت مكونة من 8 مرشحين، تم اختيار اثنين منهم لجائزتي 2018 و 2019.

ووفق رويترز تبلغ قيمة كل جائزة من جوائز هذا العام 9 ملايين كرونة سويدية (908 آلاف دولار).

ويُستقبل الفائزون في حفل بستوكهولم في 10 ديسمبر، وهي ذكرى وفاة ألفريد نوبل عام 1896، بالإضافة لخمسة فائزين آخرين في مجالات أخرى.

أما الجائزة السادسة، وهي نوبل للسلام، فتُسلم في العاصمة النرويجية، أوسلو، في نفس اليوم.

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