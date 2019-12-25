وزير المالية الروسي يطالب بتنقل المسؤولين بسيارات الأجرة

بدلًا من تخصيص مركبات حكومية لهم

نقلت وكالة "تاس" عن نائب رئيس الوزراء، وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، قوله: إن وزارته اقترحت استخدام سيارات الأجرة لنقل المسؤولين؛ بدلًا من تخصيص سيارات حكومية لهم.

وطبقًا للوكالة قال الوزير: "أعددنا مقترحات للنظر في إمكانية استخدام سيارات الأجرة، لخدمة الموظفين والمسؤولين"، ممن تُخصص لهم مؤسساتهم سيارات لنقلهم من وإلى أماكن عملهم.

وأكد الوزير، أن ذلك سيسمح للكثير من الوزارات والمؤسسات العامة، بالتخلي عن شراء السيارات وتوظيف السائقين لخدمتها.

وأشارت "تاس"، إلى أنه طُرحت سابقًا مثل هذه المبادرات والمقترحات؛ لكن الدراسات دلّت على أن الانتقال إلى استخدام التاكسي، غير مُجد اقتصاديًّا؛ وفقًا لـ(RT).