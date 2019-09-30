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شاهد.. انتشال مركبة مواطن بـ"الونش" من داخل حفرة بأحد شوارع مكة

نفّذتها إحدى شركات المقاولة ولم تضع لوحات تحذيرية لقائدي المركبات

وثّق مواطن بعدسة جواله عملية انتشال سيارته من داخل حفرة تقع ضمن أعمال مشروع تنفذه إحدى الشركات في شارع المقرح بمكة المكرمة المحاذي لطريق الدائري الرابع، ويفتقر لوسائل السلامة واللوحات التحذيرية، بعد أن هوت به في تلك الحفرة عقب الأمطار التي هطلت مساء أمس الأحد.

وفي التفاصيل، أظهر الفيديو تلف المركبة بالكامل، وتم انتشالها عن طريق "ونش" استأجره المواطن على حسابه الخاص، بعد 24 ساعة على الحادثة التي نجا منها وفرّ ليجد نفسه خارج المركبة المختفية بالكامل داخل الحفرة التي نفذتها إحدى الشركات في ذلك الشارع دون أن تضع لوحات تحذيرية تنبّه قائدي المركبات منها.

وبحسب المواطن؛ فإن مرور العاصمة المقدسة باشر الحادثة، وتم مراجعة الموقع ولا يزال يجري تحقيقاته لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال الشكوى التي تقدم بها المواطن المتضرر.

وكانت "سبق" قد نشرت تفاصيل الحادثة مساء أمس، تحت عنوان: "عقب الأمطار.. غرق مركبة مواطن داخل حفرة بشارع بمكة"، جاء فيه أن مواطناً بمكة المكرمة نجا من موت محقق، بعد أن سقطت سيارته بشكل مفاجئ داخل وحل، واختفت بالكامل في شارع المقرح المحاذي لطريق الدائري الرابع الذي يخضع لأعمال مشروع تنفذه إحدى الشركات ويفتقر لوسائل السلامة واللوحات التحذيرية.

وبحسب التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" حينها من قائد المركبة ويدعى "علي بن حمدان"، أن سيارته من نوع جيب لكزس موديل 2005 سقطت واختفت داخل وحل في حفرة نفذتها إحدى الشركات على امتداد طريق المقرح شمال مكة المكرمة، عقب الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء اليوم.

وروى قائد المركبة تفاصيل نجاته بعد أن تمكن من كسر زجاج أحد الأبواب وفرّ من الموت غرقاً، ليجد نفسه خارج المركبة المختفية بالكامل داخل الحفرة التي نفذتها إحدى الشركات في ذلك الشارع دون أن تضع لوحات تحذيرية تنبّه قائدي المركبات منها.

وطالب المواطن المتضرر الجهات المختصة بضرورة محاسبة الشركة المتسببة في تلف مركبته، والوقوف على الأضرار التي تعرض لها من جراء إهمال الشركة، لافتاً إلى أنه لم يتمكن من إخراج المركبة من داخل الحفرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. انتشال مركبة مواطن بـ"الونش" من داخل حفرة بأحد شوارع مكة
سبق

وثّق مواطن بعدسة جواله عملية انتشال سيارته من داخل حفرة تقع ضمن أعمال مشروع تنفذه إحدى الشركات في شارع المقرح بمكة المكرمة المحاذي لطريق الدائري الرابع، ويفتقر لوسائل السلامة واللوحات التحذيرية، بعد أن هوت به في تلك الحفرة عقب الأمطار التي هطلت مساء أمس الأحد.

وفي التفاصيل، أظهر الفيديو تلف المركبة بالكامل، وتم انتشالها عن طريق "ونش" استأجره المواطن على حسابه الخاص، بعد 24 ساعة على الحادثة التي نجا منها وفرّ ليجد نفسه خارج المركبة المختفية بالكامل داخل الحفرة التي نفذتها إحدى الشركات في ذلك الشارع دون أن تضع لوحات تحذيرية تنبّه قائدي المركبات منها.

وبحسب المواطن؛ فإن مرور العاصمة المقدسة باشر الحادثة، وتم مراجعة الموقع ولا يزال يجري تحقيقاته لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال الشكوى التي تقدم بها المواطن المتضرر.

وكانت "سبق" قد نشرت تفاصيل الحادثة مساء أمس، تحت عنوان: "عقب الأمطار.. غرق مركبة مواطن داخل حفرة بشارع بمكة"، جاء فيه أن مواطناً بمكة المكرمة نجا من موت محقق، بعد أن سقطت سيارته بشكل مفاجئ داخل وحل، واختفت بالكامل في شارع المقرح المحاذي لطريق الدائري الرابع الذي يخضع لأعمال مشروع تنفذه إحدى الشركات ويفتقر لوسائل السلامة واللوحات التحذيرية.

وبحسب التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" حينها من قائد المركبة ويدعى "علي بن حمدان"، أن سيارته من نوع جيب لكزس موديل 2005 سقطت واختفت داخل وحل في حفرة نفذتها إحدى الشركات على امتداد طريق المقرح شمال مكة المكرمة، عقب الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء اليوم.

وروى قائد المركبة تفاصيل نجاته بعد أن تمكن من كسر زجاج أحد الأبواب وفرّ من الموت غرقاً، ليجد نفسه خارج المركبة المختفية بالكامل داخل الحفرة التي نفذتها إحدى الشركات في ذلك الشارع دون أن تضع لوحات تحذيرية تنبّه قائدي المركبات منها.

وطالب المواطن المتضرر الجهات المختصة بضرورة محاسبة الشركة المتسببة في تلف مركبته، والوقوف على الأضرار التي تعرض لها من جراء إهمال الشركة، لافتاً إلى أنه لم يتمكن من إخراج المركبة من داخل الحفرة.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
11:18 PM

شاهد.. انتشال مركبة مواطن بـ"الونش" من داخل حفرة بأحد شوارع مكة

نفّذتها إحدى شركات المقاولة ولم تضع لوحات تحذيرية لقائدي المركبات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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8,225

وثّق مواطن بعدسة جواله عملية انتشال سيارته من داخل حفرة تقع ضمن أعمال مشروع تنفذه إحدى الشركات في شارع المقرح بمكة المكرمة المحاذي لطريق الدائري الرابع، ويفتقر لوسائل السلامة واللوحات التحذيرية، بعد أن هوت به في تلك الحفرة عقب الأمطار التي هطلت مساء أمس الأحد.

وفي التفاصيل، أظهر الفيديو تلف المركبة بالكامل، وتم انتشالها عن طريق "ونش" استأجره المواطن على حسابه الخاص، بعد 24 ساعة على الحادثة التي نجا منها وفرّ ليجد نفسه خارج المركبة المختفية بالكامل داخل الحفرة التي نفذتها إحدى الشركات في ذلك الشارع دون أن تضع لوحات تحذيرية تنبّه قائدي المركبات منها.

وبحسب المواطن؛ فإن مرور العاصمة المقدسة باشر الحادثة، وتم مراجعة الموقع ولا يزال يجري تحقيقاته لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال الشكوى التي تقدم بها المواطن المتضرر.

وكانت "سبق" قد نشرت تفاصيل الحادثة مساء أمس، تحت عنوان: "عقب الأمطار.. غرق مركبة مواطن داخل حفرة بشارع بمكة"، جاء فيه أن مواطناً بمكة المكرمة نجا من موت محقق، بعد أن سقطت سيارته بشكل مفاجئ داخل وحل، واختفت بالكامل في شارع المقرح المحاذي لطريق الدائري الرابع الذي يخضع لأعمال مشروع تنفذه إحدى الشركات ويفتقر لوسائل السلامة واللوحات التحذيرية.

وبحسب التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" حينها من قائد المركبة ويدعى "علي بن حمدان"، أن سيارته من نوع جيب لكزس موديل 2005 سقطت واختفت داخل وحل في حفرة نفذتها إحدى الشركات على امتداد طريق المقرح شمال مكة المكرمة، عقب الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء اليوم.

وروى قائد المركبة تفاصيل نجاته بعد أن تمكن من كسر زجاج أحد الأبواب وفرّ من الموت غرقاً، ليجد نفسه خارج المركبة المختفية بالكامل داخل الحفرة التي نفذتها إحدى الشركات في ذلك الشارع دون أن تضع لوحات تحذيرية تنبّه قائدي المركبات منها.

وطالب المواطن المتضرر الجهات المختصة بضرورة محاسبة الشركة المتسببة في تلف مركبته، والوقوف على الأضرار التي تعرض لها من جراء إهمال الشركة، لافتاً إلى أنه لم يتمكن من إخراج المركبة من داخل الحفرة.

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