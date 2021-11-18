"إغاثي الملك سلمان" يواصل مشروع المياه والإصحاح البيئي في "خوخة الحديدة"

ضخّ 287 ألف لتر مياه صحية للخزانات والصيانة المستمرة للحمامات الطارئة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة.

وشهدت الفترة من 8 - 14 نوفمبر 2019م ضخ 287 ألف لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 315 ألف لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنفايات ورميها في مكب النفايات، وشفط مياه الصرف الصحي والصيانة المستمرة للحمامات الطارئة والصيانة الدورية لخزانات المياه وقواعدها في مخيم بني جابر ومخيم الجشة، فضلاً عن تنفيذ حملة الرش بالمبيدات الحشرية لمكافحة الملاريا، استفاد منها 34.614 فرداً.

يأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة، ممثلةً بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.