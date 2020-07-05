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"الصحة" تعلن تسجيل 3580 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 209509

متحدث "الصحة": حالات حرجة  ما بين 2000 - 2500  والارتفاع من الأسبوع الماضي محدود

قال: معظم الحالات مستقرة وثلثا الحالات المنومة تعاني من أمراض مزمنة نصفهم فوق 60 عاماً

قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: "نسجل حالات حرجة بأعداد تتأرجح مابين 2000 - 2500 حالة، والارتفاع من الأسبوع الماضي محدود.

وتابع خلال الإيجاز الدوري حول تطورات "كورونا" في المملكة: معظم الحالات مستقرة، وثلثا الحالات المنومة تعاني من أمراض مزمنة، نصفهم فوق 60 عاماً فأكثر.

وأوضح العبد العالي أن أكثر من نصف مليون شخص خُدموا في مراكز تأكد، وعيادات تطمن.

وتابع: لو اجتمع 10 أشخاص، أحدهم ملتزم بالسلوكيات الصحية وبقيتهم مخالطون، فإنه في الغالب سيسلم مُتبع الإجراءات الوقائية من انتقال العدوى، وبقية المخالطين احتمالية إصابتهم أكثر، وتتفاوت حسب مخالطة كل شخص.

وأوضح متحدث "الصحة" أنه متى ما كانت هناك حاجة في التوسع لعيادات #تطمن سيكون ذلك، وهي لا تخدم ساكني الحي القريب فقط.

وقال: من الاستفسارات التي تلقيناها: (مواعيد المستشفى، والأمراض المزمنة للكبد، ومدة الفيروس وتطوره وانتقاله).

متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الصحة": حالات حرجة  ما بين 2000 - 2500  والارتفاع من الأسبوع الماضي محدود
سبق

قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: "نسجل حالات حرجة بأعداد تتأرجح مابين 2000 - 2500 حالة، والارتفاع من الأسبوع الماضي محدود.

وتابع خلال الإيجاز الدوري حول تطورات "كورونا" في المملكة: معظم الحالات مستقرة، وثلثا الحالات المنومة تعاني من أمراض مزمنة، نصفهم فوق 60 عاماً فأكثر.

وأوضح العبد العالي أن أكثر من نصف مليون شخص خُدموا في مراكز تأكد، وعيادات تطمن.

وتابع: لو اجتمع 10 أشخاص، أحدهم ملتزم بالسلوكيات الصحية وبقيتهم مخالطون، فإنه في الغالب سيسلم مُتبع الإجراءات الوقائية من انتقال العدوى، وبقية المخالطين احتمالية إصابتهم أكثر، وتتفاوت حسب مخالطة كل شخص.

وأوضح متحدث "الصحة" أنه متى ما كانت هناك حاجة في التوسع لعيادات #تطمن سيكون ذلك، وهي لا تخدم ساكني الحي القريب فقط.

وقال: من الاستفسارات التي تلقيناها: (مواعيد المستشفى، والأمراض المزمنة للكبد، ومدة الفيروس وتطوره وانتقاله).

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
03:55 PM
اخر تعديل
05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
05:43 PM

متحدث "الصحة": حالات حرجة  ما بين 2000 - 2500  والارتفاع من الأسبوع الماضي محدود

قال: معظم الحالات مستقرة وثلثا الحالات المنومة تعاني من أمراض مزمنة نصفهم فوق 60 عاماً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,956

قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: "نسجل حالات حرجة بأعداد تتأرجح مابين 2000 - 2500 حالة، والارتفاع من الأسبوع الماضي محدود.

وتابع خلال الإيجاز الدوري حول تطورات "كورونا" في المملكة: معظم الحالات مستقرة، وثلثا الحالات المنومة تعاني من أمراض مزمنة، نصفهم فوق 60 عاماً فأكثر.

وأوضح العبد العالي أن أكثر من نصف مليون شخص خُدموا في مراكز تأكد، وعيادات تطمن.

وتابع: لو اجتمع 10 أشخاص، أحدهم ملتزم بالسلوكيات الصحية وبقيتهم مخالطون، فإنه في الغالب سيسلم مُتبع الإجراءات الوقائية من انتقال العدوى، وبقية المخالطين احتمالية إصابتهم أكثر، وتتفاوت حسب مخالطة كل شخص.

وأوضح متحدث "الصحة" أنه متى ما كانت هناك حاجة في التوسع لعيادات #تطمن سيكون ذلك، وهي لا تخدم ساكني الحي القريب فقط.

وقال: من الاستفسارات التي تلقيناها: (مواعيد المستشفى، والأمراض المزمنة للكبد، ومدة الفيروس وتطوره وانتقاله).

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