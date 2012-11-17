صحة المدينة المنوّرة تنفّذ 688 جولة رقابية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

نفّذت صحة المدينة المنوّرة 688 جولة رقابية، وذلك خلال الفترة من 3 حتى 1443/4/8 بهدف التأكّد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية.
وشملت الجولات المراكز التجارية، والأسواق العامة، والمطاعم، كما قُدّم من خلالها التوعية الصحية لـ 1964 شخصاً.
نفّذت صحة المدينة المنوّرة 688 جولة رقابية، وذلك خلال الفترة من 3 حتى 1443/4/8 بهدف التأكّد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية.
وشملت الجولات المراكز التجارية، والأسواق العامة، والمطاعم، كما قُدّم من خلالها التوعية الصحية لـ 1964 شخصاً.
نفّذت صحة المدينة المنوّرة 688 جولة رقابية، وذلك خلال الفترة من 3 حتى 1443/4/8 بهدف التأكّد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية.
وشملت الجولات المراكز التجارية، والأسواق العامة، والمطاعم، كما قُدّم من خلالها التوعية الصحية لـ 1964 شخصاً.
نفّذت صحة المدينة المنوّرة 688 جولة رقابية، وذلك خلال الفترة من 3 حتى 1443/4/8 بهدف التأكّد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية.
وشملت الجولات المراكز التجارية، والأسواق العامة، والمطاعم، كما قُدّم من خلالها التوعية الصحية لـ 1964 شخصاً.