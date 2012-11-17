وشملت الجولات المراكز التجارية، والأسواق العامة، والمطاعم، كما قُدّم من خلالها التوعية الصحية لـ 1964 شخصاً.

نفّذت صحة المدينة المنوّرة 688 جولة رقابية، وذلك خلال الفترة من 3 حتى 1443/4/8 بهدف التأكّد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

صحة المدينة المنوّرة تنفّذ 688 جولة رقابية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-11-17 نفّذت صحة المدينة المنوّرة 688 جولة رقابية، وذلك خلال الفترة من 3 حتى 1443/4/8 بهدف التأكّد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية. وشملت الجولات المراكز التجارية، والأسواق العامة، والمطاعم، كما قُدّم من خلالها التوعية الصحية لـ 1964 شخصاً.

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443 01:26 PM

صحة المدينة المنوّرة تنفّذ 688 جولة رقابية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية شملت الأسواق والمطاعم كما قُدّم من خلالها التوعية الصحية لـ 1964 شخصاً





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نفّذت صحة المدينة المنوّرة 688 جولة رقابية، وذلك خلال الفترة من 3 حتى 1443/4/8 بهدف التأكّد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وشملت الجولات المراكز التجارية، والأسواق العامة، والمطاعم، كما قُدّم من خلالها التوعية الصحية لـ 1964 شخصاً.