تحذير .. FaceApp منح المحتالين فرصاً كبيرة عبر يوتيوب والمواقع الوهمية

نسخ وهمية وروابط إعلانية ودعائية .. نتائج أظهرها بحث "إسيت"

أحدث تطبيق FaceApp موجة هائلة من اهتمام وسائل الإعلام وسط مخاوف بشأن الخصوصية على شبكة الإنترنت.

وأظهر بحث لشركة «إسيت» ESET أن الضجة الأخيرة حول تطبيق FaceApp أثارت انتباه المحتالين الذين يرغبون في تحقيق بعض الأرباح السريعة، حيث يستخدم المخادعون إصداراً مزيفاً للتطبيق "Pro" كطعم، وبذلوا جهداً لنشر هذه النسخة الوهمية من التطبيق الحالي الفيروسي.

وبحسب البحث يستخدم أحد أشكال عملية الاحتيال موقع ويب مزيفاً يزعم أنه يقدم إصداراً متميزاً من FaceApp، بينما يشتمل النوع الثاني من عمليات الاحتيال على مقاطع فيديو يوتيوب تروّج مرة أخرى لروابط التنزيل لإصدار "Pro".

وحصدت أحد مقاطع الفيديو الخادعة على 150 ألف مشاهدة حتى الآن.

ويوفر تطبيق FaceApp الشرعي عديداً من فلاتر تعديل صورة الوجه، وهو متاح لكل من أنظمة التشغيل أندرويد وiOS.

وعلى الرغم من أن التطبيق نفسه مجاني، إلا أنه يتم توفير بعض الميزات الخاصة كـ "PRO" ذات رسوم.، إلى جانب الإمكانات الفيروسية لفلاتر الصور الشهيرة.

وكشف البحث أنه في إحدى عمليات الاحتيال يستخدم المهاجمون موقعاً مزيفاً يزعم أنه يقدم نسخة مميزة من FaceApp، ويقوم المحتالون بخداع ضحاياهم للنقر على عروض لا حصر لها لتثبيت التطبيقات والاشتراكات المدفوعة الأخرى والإعلانات والاستطلاعات وما إلى ذلك، حيث يتلقى الضحية أيضاً طلبات من مختلف المواقع للسماح بعرض الإخطارات، وعند التمكين، تؤدي هذه الإشعارات إلى مزيد من العروض الاحتيالية.

وتحتوي مقاطع فيديو اليوتيوب على روابط تنزيل تشير إلى التطبيقات التي تتمثل وظيفتها الوحيدة في جعل المستخدمين يقومون بتثبيت عديد من التطبيقات الإضافية، ويمكن أن تؤدي الروابط المختصرة إلى قيام المستخدمين بتثبيت البرامج الضارة أيضاً.

ويقول باحث شركة «إسيت»، "لوكاس ستيفانكو": "الخميس الماضي كان هناك أكثر من 200 ألف قصة وهمية ومحتالة على الإنترنت حول FaceApp Pro، وهناك مقطع فيديو محتال على موقع اليوتيوب حصد 150 ألف مشاهدة منفرداً، وتم النقر فوق روابطها الخبيثة أكثر من 90 ألف مرة، حتى الأعمال المشروعة عبر الإنترنت لا تحظى بمعدلات نقر عالية كهذه التي تمكّن مجرمو الإنترنت من تحقيقها".

وأضاف ستيفانكو؛ أن هذا المقطع يزعم أنه يقدم رابطاً لتنزيل حزمة التثبيت (APK) لتطبيق "FaceApp Pro" لنظام التشغيل أندرويد، لافتاً إلى أنه على المستخدمين تذكر الالتزام بمبادئ الأمان الأساسية قبل الوقوع كضحية.

وبغض النظر عن طريقة ظهور "الفرصة" المثيرة، يجب تجنب تنزيل التطبيقات من مصادر أخرى غير متاجر التطبيقات الرسمية، وفحص المعلومات المتاحة حول التطبيق (المطور، التقييم، المراجعات، وما إلى ذلك).

كتأمين في الحالات التي يقع فيها المستخدم ضحية لعملية احتيال، فإن وجود تطبيق أمن مشهور مثبت على جهاز محمول يمكن أن يساعد على منع بعض النتائج السلبية.