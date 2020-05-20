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في ذكرى البيعة الثالثة لولي العهد.. "آل جرمان": 3 سنوات من الإنجازات بكل المجالات

قال: المملكة تسير بخطى واثقة نحو تعزيز أركان وترسيخ مكانتها على كل الأصعدة

رفع رئيس مركز بني عمرو عبدالعزيز بن مشبب آل جرمان بإسمه ومديرو الدوائر الحكومية ومشايخ ونواب وأعيان مركز بني عمرو، التهاني الصادقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولاية العهد.

وقال "آل جرمان": إن ذكرى الثلاث سنوات من الإنجازات في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، يصاحبها نشاط دؤوب في الساحة الدولية ولقد رأى العالم فيها أن المملكة العربية السعودية كالبحر الذي لا ينضب؛ فهي مستمرة في نهضتها وفي مشاركتها العالم أجمع في تمكين الإصلاحات ونشر الاستقرار العالمي في كل المجالات.

وأضاف: المملكة في هذه السنوات الثلاث سارت بخطى واثقة نحو المزيد من التقدم والازدهار وتعزيز أركان المملكة وترسيخ مكانتها عربياً وإسلامياً وعالمياً؛ فهي القوة التي تمثل الاستقرار وصوت الحكمة وتواجدها في مصاف الدول العالمية.

واختتم: بهذه المناسبة الغالية نجدد البيعة والولاء للقيادة الرشيدة سائلين الله أن يديم على وطننا الأمن والأمان والتقدم الرخاء في ظل حكومتنا الرشيدة.

بيعة ولي العهد ذكرى البيعة الثالثة

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في ذكرى البيعة الثالثة لولي العهد.. "آل جرمان": 3 سنوات من الإنجازات بكل المجالات
سبق

رفع رئيس مركز بني عمرو عبدالعزيز بن مشبب آل جرمان بإسمه ومديرو الدوائر الحكومية ومشايخ ونواب وأعيان مركز بني عمرو، التهاني الصادقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولاية العهد.

وقال "آل جرمان": إن ذكرى الثلاث سنوات من الإنجازات في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، يصاحبها نشاط دؤوب في الساحة الدولية ولقد رأى العالم فيها أن المملكة العربية السعودية كالبحر الذي لا ينضب؛ فهي مستمرة في نهضتها وفي مشاركتها العالم أجمع في تمكين الإصلاحات ونشر الاستقرار العالمي في كل المجالات.

وأضاف: المملكة في هذه السنوات الثلاث سارت بخطى واثقة نحو المزيد من التقدم والازدهار وتعزيز أركان المملكة وترسيخ مكانتها عربياً وإسلامياً وعالمياً؛ فهي القوة التي تمثل الاستقرار وصوت الحكمة وتواجدها في مصاف الدول العالمية.

واختتم: بهذه المناسبة الغالية نجدد البيعة والولاء للقيادة الرشيدة سائلين الله أن يديم على وطننا الأمن والأمان والتقدم الرخاء في ظل حكومتنا الرشيدة.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
03:27 PM

في ذكرى البيعة الثالثة لولي العهد.. "آل جرمان": 3 سنوات من الإنجازات بكل المجالات

قال: المملكة تسير بخطى واثقة نحو تعزيز أركان وترسيخ مكانتها على كل الأصعدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع رئيس مركز بني عمرو عبدالعزيز بن مشبب آل جرمان بإسمه ومديرو الدوائر الحكومية ومشايخ ونواب وأعيان مركز بني عمرو، التهاني الصادقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولاية العهد.

وقال "آل جرمان": إن ذكرى الثلاث سنوات من الإنجازات في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، يصاحبها نشاط دؤوب في الساحة الدولية ولقد رأى العالم فيها أن المملكة العربية السعودية كالبحر الذي لا ينضب؛ فهي مستمرة في نهضتها وفي مشاركتها العالم أجمع في تمكين الإصلاحات ونشر الاستقرار العالمي في كل المجالات.

وأضاف: المملكة في هذه السنوات الثلاث سارت بخطى واثقة نحو المزيد من التقدم والازدهار وتعزيز أركان المملكة وترسيخ مكانتها عربياً وإسلامياً وعالمياً؛ فهي القوة التي تمثل الاستقرار وصوت الحكمة وتواجدها في مصاف الدول العالمية.

واختتم: بهذه المناسبة الغالية نجدد البيعة والولاء للقيادة الرشيدة سائلين الله أن يديم على وطننا الأمن والأمان والتقدم الرخاء في ظل حكومتنا الرشيدة.

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