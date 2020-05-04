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فرق إسعاف الحرم التطوعية.. فرقتان ولا حالة اشتباه "كورونا" للمصلين

تقليص على غير عادة الأعوام السابقة.. وحضور بجوار المكبرية وباب أجياد

على غير العادة ونظراً للظروف الطارئة، قلّص الهلال الأحمر السعودي عدد الفرق المتطوعة داخل المسجد الحرام إلى فرقتين فقط، بخلاف الأعوام السابقة التي كان يشارك فيها بأكثر من 23 فرقة متطوعة من الجنسين للعمل على تقديم الخدمات الطبية والإسعافية للزوّار والمعتمرين.

ويشارك هذا العام خلال شهر رمضان، في ظل أزمة كورونا، فرقتان متطوعتان من الهلال الأحمر السعودي، لتقديم الخدمات الطبية والاسعافية للمصلين، وذلك من بعد صلاة المغرب حتى الانتهاء من صلاة التراويح، ضمن الجهود المقدمة من الهيئة.

وفي هذا الصدد، قالت مديرة التطوع بمنطقة مكة المكرّمة هناء مسفر الشمراني؛ إنه تم تقليص الفرق الإسعافية داخل المسجد الحرام، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تشهدها المملكة هذه الفترة.

وأشارت إلى أن فرقتين يومياً تعملان بالمسجد الحرام، بمتابعة من مدير التطوع بالعاصمة المقدسة المسعف فهد العتيبي؛ الذي يشرف على المتطوعين داخل الحرم المكي الشريف.

ولفتت إلى أن الفرقتين إحداهما تتمركز بجوار المكبرية، والأخرى بجوار موقع مصلى الرجال- باب أجياد، وأكدت أن الفرقتين وخلال عملهما بالمسجد الحرام خلال العشر الأولى من رمضان المبارك لم تسجلا أي حالة اشتباه في كورونا بين صفوف المصلين.

المسجد الحرام مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فرق إسعاف الحرم التطوعية.. فرقتان ولا حالة اشتباه "كورونا" للمصلين
سبق

على غير العادة ونظراً للظروف الطارئة، قلّص الهلال الأحمر السعودي عدد الفرق المتطوعة داخل المسجد الحرام إلى فرقتين فقط، بخلاف الأعوام السابقة التي كان يشارك فيها بأكثر من 23 فرقة متطوعة من الجنسين للعمل على تقديم الخدمات الطبية والإسعافية للزوّار والمعتمرين.

ويشارك هذا العام خلال شهر رمضان، في ظل أزمة كورونا، فرقتان متطوعتان من الهلال الأحمر السعودي، لتقديم الخدمات الطبية والاسعافية للمصلين، وذلك من بعد صلاة المغرب حتى الانتهاء من صلاة التراويح، ضمن الجهود المقدمة من الهيئة.

وفي هذا الصدد، قالت مديرة التطوع بمنطقة مكة المكرّمة هناء مسفر الشمراني؛ إنه تم تقليص الفرق الإسعافية داخل المسجد الحرام، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تشهدها المملكة هذه الفترة.

وأشارت إلى أن فرقتين يومياً تعملان بالمسجد الحرام، بمتابعة من مدير التطوع بالعاصمة المقدسة المسعف فهد العتيبي؛ الذي يشرف على المتطوعين داخل الحرم المكي الشريف.

ولفتت إلى أن الفرقتين إحداهما تتمركز بجوار المكبرية، والأخرى بجوار موقع مصلى الرجال- باب أجياد، وأكدت أن الفرقتين وخلال عملهما بالمسجد الحرام خلال العشر الأولى من رمضان المبارك لم تسجلا أي حالة اشتباه في كورونا بين صفوف المصلين.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
11:48 AM

فرق إسعاف الحرم التطوعية.. فرقتان ولا حالة اشتباه "كورونا" للمصلين

تقليص على غير عادة الأعوام السابقة.. وحضور بجوار المكبرية وباب أجياد

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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على غير العادة ونظراً للظروف الطارئة، قلّص الهلال الأحمر السعودي عدد الفرق المتطوعة داخل المسجد الحرام إلى فرقتين فقط، بخلاف الأعوام السابقة التي كان يشارك فيها بأكثر من 23 فرقة متطوعة من الجنسين للعمل على تقديم الخدمات الطبية والإسعافية للزوّار والمعتمرين.

ويشارك هذا العام خلال شهر رمضان، في ظل أزمة كورونا، فرقتان متطوعتان من الهلال الأحمر السعودي، لتقديم الخدمات الطبية والاسعافية للمصلين، وذلك من بعد صلاة المغرب حتى الانتهاء من صلاة التراويح، ضمن الجهود المقدمة من الهيئة.

وفي هذا الصدد، قالت مديرة التطوع بمنطقة مكة المكرّمة هناء مسفر الشمراني؛ إنه تم تقليص الفرق الإسعافية داخل المسجد الحرام، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تشهدها المملكة هذه الفترة.

وأشارت إلى أن فرقتين يومياً تعملان بالمسجد الحرام، بمتابعة من مدير التطوع بالعاصمة المقدسة المسعف فهد العتيبي؛ الذي يشرف على المتطوعين داخل الحرم المكي الشريف.

ولفتت إلى أن الفرقتين إحداهما تتمركز بجوار المكبرية، والأخرى بجوار موقع مصلى الرجال- باب أجياد، وأكدت أن الفرقتين وخلال عملهما بالمسجد الحرام خلال العشر الأولى من رمضان المبارك لم تسجلا أي حالة اشتباه في كورونا بين صفوف المصلين.

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