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"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

منظمة الصحة العالمية تكشف حقيقة "الغرغرة بالخل لقتل كورونا"

في مواجهة خرافات وسائل التواصل الاجتماعي

تعج وسائل التواصل الاجتماعي بالكثير من المعلومات المتعلقة بالقضاء على فيروس كورونا؛ إلا أن العديد من هذه المعلومات غير صحيحة ولا تستند إلى أسس علمية وطبية.

ومن بين الطرق التي يتداولها كثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، أن الغرغرة بالخل أو الماء الدافئ والملح يخلّص المريض من الفيروس القاتل.

وردًّا على ذلك، تقول منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد دليل يشير إلى أن المياه المالحة تقضي على فيروس كورونا؛ وفق ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وتوضّح المنظمة أن هناك بعض الأدلة المحدودة على أن شطف الأنف باستخدام محلول ملحي (ماء مالح) قد يساعد الناس على الشفاء من البرد بشكل أسرع؛ لكن هذا لم يثبت أنه يمنع التهابات الجهاز التنفسي.

كذلك أكد الأطباء في معهد جونز هوبكنز الصحي، أن الغرغرة بالماء المالح لا تساعد على الحماية من الفيروسات التاجية، ومن ضمنها فيروس كورونا.

وعلى الرغم من أن الغرغرة بالماء المالح أثبتت فعاليتها كعلاج منزلي لالتهاب الحلق؛ فإن التهاب الحلق ليس من الأعراض الأكثر شيوعًا عند الإصابة بفيروس كورونا.

ولا توجد إرشادات طبية رسمية توصي باستخدام الملح والماء الدافئ أو الخل للتخلص من فيروس كورونا؛ سواء من المراكز المتخصصة أو حتى الحكومات.

فيروس كورونا الجديد

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منظمة الصحة العالمية تكشف حقيقة "الغرغرة بالخل لقتل كورونا"
سبق

تعج وسائل التواصل الاجتماعي بالكثير من المعلومات المتعلقة بالقضاء على فيروس كورونا؛ إلا أن العديد من هذه المعلومات غير صحيحة ولا تستند إلى أسس علمية وطبية.

ومن بين الطرق التي يتداولها كثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، أن الغرغرة بالخل أو الماء الدافئ والملح يخلّص المريض من الفيروس القاتل.

وردًّا على ذلك، تقول منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد دليل يشير إلى أن المياه المالحة تقضي على فيروس كورونا؛ وفق ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وتوضّح المنظمة أن هناك بعض الأدلة المحدودة على أن شطف الأنف باستخدام محلول ملحي (ماء مالح) قد يساعد الناس على الشفاء من البرد بشكل أسرع؛ لكن هذا لم يثبت أنه يمنع التهابات الجهاز التنفسي.

كذلك أكد الأطباء في معهد جونز هوبكنز الصحي، أن الغرغرة بالماء المالح لا تساعد على الحماية من الفيروسات التاجية، ومن ضمنها فيروس كورونا.

وعلى الرغم من أن الغرغرة بالماء المالح أثبتت فعاليتها كعلاج منزلي لالتهاب الحلق؛ فإن التهاب الحلق ليس من الأعراض الأكثر شيوعًا عند الإصابة بفيروس كورونا.

ولا توجد إرشادات طبية رسمية توصي باستخدام الملح والماء الدافئ أو الخل للتخلص من فيروس كورونا؛ سواء من المراكز المتخصصة أو حتى الحكومات.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
10:57 AM

منظمة الصحة العالمية تكشف حقيقة "الغرغرة بالخل لقتل كورونا"

في مواجهة خرافات وسائل التواصل الاجتماعي

A A A
أيمن حسن - الرياض
4
22,230

تعج وسائل التواصل الاجتماعي بالكثير من المعلومات المتعلقة بالقضاء على فيروس كورونا؛ إلا أن العديد من هذه المعلومات غير صحيحة ولا تستند إلى أسس علمية وطبية.

ومن بين الطرق التي يتداولها كثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، أن الغرغرة بالخل أو الماء الدافئ والملح يخلّص المريض من الفيروس القاتل.

وردًّا على ذلك، تقول منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد دليل يشير إلى أن المياه المالحة تقضي على فيروس كورونا؛ وفق ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وتوضّح المنظمة أن هناك بعض الأدلة المحدودة على أن شطف الأنف باستخدام محلول ملحي (ماء مالح) قد يساعد الناس على الشفاء من البرد بشكل أسرع؛ لكن هذا لم يثبت أنه يمنع التهابات الجهاز التنفسي.

كذلك أكد الأطباء في معهد جونز هوبكنز الصحي، أن الغرغرة بالماء المالح لا تساعد على الحماية من الفيروسات التاجية، ومن ضمنها فيروس كورونا.

وعلى الرغم من أن الغرغرة بالماء المالح أثبتت فعاليتها كعلاج منزلي لالتهاب الحلق؛ فإن التهاب الحلق ليس من الأعراض الأكثر شيوعًا عند الإصابة بفيروس كورونا.

ولا توجد إرشادات طبية رسمية توصي باستخدام الملح والماء الدافئ أو الخل للتخلص من فيروس كورونا؛ سواء من المراكز المتخصصة أو حتى الحكومات.

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