"العيسى" يكرم تعليم الباحة.. حقق التميز في ساعة النشاط غير الصفي

فيما نال المركز الثالث في التطوير المهني للمعلمين

كرم وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى أمس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة نظير تحقيقها جائزة التميز لساعة النشاط غير الصفي على مستوى المملكة في دورتها الأولى عبر مشروع (نوافذ المستقبل) والذي قدمه المعلم فهد يحيى أحمد الزهراني من مدرسة ابتدائية ومتوسطة بلحكم.

وتأتي الجائزة رغبة من وزارة التعليم في تحفيز وتشجيع المعلمين والمعلمات على المشاركة الفاعلة في ساعة النشاط واستنهاض أفكارهم الإبداعية حيث خصصت مبلغ خمسمائة ألف ريال كجائزة للمعلمين والمعلمات الفائزين في المسابقة بواقع خمسين ألف ريال للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى وثلاثين ألف ريال للمراكز من الرابع إلى السادس وخمسة عشر ألف ريال للمراكز من السابع إلى العاشر على أن يحصل كل قائد مدرسة ورائد نشاط بالمدرسة التي فاز أحد معلميها بإحدى الجوائز على مبلغ عشرة آلاف ريال.

وقد هنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة سعيد محمد مخايش المعلم والمدرسة على ما تم تحقيقه من تميز كما شكر إدارة النشاط الطلابي قسم النشاط الاجتماعي على الجهود المبذولة في نشر ثقافة التميز في ميداننا التربوي متمنيا للجميع دوام التوفيق والتميز.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة سعيد بن محمد مخايش أن رواج ثقافة الإبداع والإلهام والمبادرات في الميدان التربوي يعد هدفا ساميا من أهداف تعليم المنطقة التي نسعى لإرسائها في المدارس حتى تصبح البيئة التربوية أكثر آمنا وجاذبية لدى الطلاب.

على جانب آخر تلقى مخايش خطاب شكر من مدير عام التدريب والابتعاث الدكتور محمد بن عبدالعزيز السديري نظير حصول الإدارة على المركز الثالث في مؤشر متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمين وما قامت به الإدارة من جهود مثمرة وعمل متفان في سبيل بناء وتنفيذ برامج تدريبية للمعلمين خلال العام الحالي.